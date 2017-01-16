На должность заместителя начальника полиции МВД по Коми назначен Ильдар Махмутов

16 января 2017 года, 13:22 | Сыктывкар, Ухта
Фото МВД по Коми

На должность заместителя начальника полиции МВД по Коми назначен Ильдар Махмутов.

Как сообщает МВД по Коми, полковник полиции будет отвечать за направление по охране общественного порядка.

Напомним, ранее И.Махмутов возглавлял ОМВД России по Ухте.

Ухтинскую полицию, напомним, возглавил Анатолий Оловян.

***Ильдар Зульфарович Махмутов родился в 1964 году в городе Стерлитамак, Башкирской АССР. После службы в Советской Армии в 1989 году он окончил Рязанскую Высшую школу МВД СССР. С 1989 по 1992 годы служил оперуполномоченным оперативно-режимного отдела ИТК-18 ОИТК-6 Косланского УЛИТУ МВД РФ.

С 1992 по 1994 год работал участковым инспектором в ОВД Удорского района, с 1994 по 1996 гг. - участковым и старшим участковым УВД г. Сыктывкара. С 1996 года занимал должность инспектора в отделе кадров МВД Республики Коми, а затем старшего оперуполномоченного в ОСБ МВД Республики Коми.

В период с 1996 по 2000 год И.Махмутов занимал различные должности отделения служебных проверок ОСБ. В июне 2000 года возглавил ОВД Троицко-Печорского района. С сентября 2004 года по июнь 2013 возглавлял ОВД г. Сосногорска.

В 2004 году окончил Академию управления МВД России. Имеет ряд государственных и ведомственных наград.

С 2013 по январь 2017 года И.Махмутов возглавлял ОМВД России по г.Ухте.

Комиинформ
Ключевые слова: МВД по Коми, кадры
Рубрика: Общество
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Комментарии (2)

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    димон
    16.01.2017 (14:49)
    -1
    Классный специалист. На Министра МВД России похож.
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    Горожанин
    16.01.2017 (16:0)
    0
    А сынуля, что возглавляет? У них семейный бизнес !!! Тоже в ОСБ работал

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