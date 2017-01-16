В Инте выпускают "патриотичные" тетради и канцтовары

В Инте продаются календари, тетради, блокноты, конверты, кружки и детские раскраски с видами города и пейзажами района. Продукция появилась на прилавках магазинов еще несколько лет назад и до сих пор пользуется спросом.

Как "Комиинформу" рассказала глава местной администрации Лариса Титовец, инициатива выпускать патриотичную продукцию принадлежит городским властям. По ее словам, товары пользуются спросом у населения. Кроме того, тетради дарят школьникам на 1 сентября, вручают на различных мероприятиях.

"Почему в кабинетах наших учреждений должны висеть календари с петухами и прочим? Ведь есть качественные календари с видами Инты. Это воспитывает патриотизм. В каждом муниципальном учреждении висит гимн Инты. А чтобы дети его знали, мы его печатаем и в тетрадях, и на закладках для книг", - подчеркнула Л.Титовец.