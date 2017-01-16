В Инте выпускают "патриотичные" тетради и канцтовары

16 января 2017 года, 12:48 | Инта
Фото с сайта http://iskratgg.ru

В Инте продаются календари, тетради, блокноты, конверты, кружки и детские раскраски с видами города и пейзажами района. Продукция появилась на прилавках магазинов еще несколько лет назад и до сих пор пользуется спросом.

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Как "Комиинформу" рассказала глава местной администрации Лариса Титовец, инициатива выпускать патриотичную продукцию принадлежит городским властям. По ее словам, товары пользуются спросом у населения. Кроме того, тетради дарят школьникам на 1 сентября, вручают на различных мероприятиях.

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"Почему в кабинетах наших учреждений должны висеть календари с петухами и прочим? Ведь есть качественные календари с видами Инты. Это воспитывает патриотизм. В каждом муниципальном учреждении висит гимн Инты. А чтобы дети его знали, мы его печатаем и в тетрадях, и на закладках для книг", - подчеркнула Л.Титовец.

Илья Баканов
Ключевые слова: символы, патриотизм
Рубрика: Общество
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Комментарии (2)

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    Вот это правильно!!!
    16.01.2017 (13:15)
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    Чему учат америкосовские халки, человеки-пауки и прочая нечисть? По всей стране надо такое вводить! Но с этим государством сложновато будет...
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    Угольков.
    16.01.2017 (15:42)
    0
    Нужны тетради не только с видами Инты, но и фотографии интинцев (почетных не обязательно скопом: там разные есть...), оставивших о себе в городе добрую память!

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