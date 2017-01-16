В Ухте "Лада Приора" столкнулась с фурой

В Ухте девушка-водитель на "Ладе Приоре" столкнулась с фурой.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 января, около 09.48.

21-летняя девушка, управляя автомашиной "Лада Приора", двигалась по автодороге Сыктывкар-Ухта со стороны п.Водный в направлении Ухты.

На 306 км она не выбрала безопасную скорость, обеспечивающую постоянный контроль за транспортным средством, не справилась с рулевым управлением и столкнулась с автомашиной "Скания" с полуприцепом, которая двигалась во встречном направлении.

Водитель "Лады" госпитализирована с переломом правой голени.

За год девушка к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась.