В Ухте "Лада Приора" столкнулась с фурой

16 января 2017 года, 12:25 | Ухта
Фото УГИБДД МВД по Коми

В Ухте девушка-водитель на "Ладе Приоре" столкнулась с фурой.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 января, около 09.48.

21-летняя девушка, управляя автомашиной "Лада Приора", двигалась по автодороге Сыктывкар-Ухта со стороны п.Водный в направлении Ухты.

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На 306 км она не выбрала безопасную скорость, обеспечивающую постоянный контроль за транспортным средством, не справилась с рулевым управлением и столкнулась с автомашиной "Скания" с полуприцепом, которая двигалась во встречном направлении.

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Водитель "Лады" госпитализирована с переломом правой голени.

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За год девушка к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась.

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Ольга Белова
Ключевые слова: Ухта, ДТП, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (3)

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    дорожники ! АУ!
    16.01.2017 (12:44)
    3
    На такой дороге как по волнам. Не знаешь когда и куда выкинет.
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    11
    16.01.2017 (14:15)
    -1
    просто повезло!!!
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    михаил
    16.01.2017 (15:13)
    0
    Все дороги одна сплошнаЯ стиральная доска

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