Сотрудница ломбарда в Ухте присвоила более 1 миллиона 395 тысяч рублей

Жительница Коми подозревается в присвоении более 1 миллиона 395 тысяч рублей.

Как сообщает МВД по Коми, в производстве сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями ОМВД России по городу Ухте находится уголовное дело по факту присвоения денежных средств в особо крупном размере. В совершении преступления подозревается 30-летняя местная жительница, работающая в ломбарде.

Установлено, что в период с сентября 2015 по конец ноября 2016 года злоумышленница присваивала деньги следующими способами. Ухтинка, подговорив своих близких и знакомых, выписывала фиктивные квитанции на получение от них ювелирных изделий. А принимая украшения от других клиентов ломбарда, женщина сознательно завышала их оценочную стоимость.

Так, злоумышленница взвешивала изделия вместе с инкрустированными в них камнями, тогда как этого делать не следует. Разницу между весом изделия с камнем и без него, ухтинка брала себе. Клиенты же, не понимая всей тонкости процедуры, ставили в выдаваемых квитанциях свои подписи и уходили.

В результате за 15 месяцев злоумышленница присвоила свыше 1 миллиона 395 тысяч рублей, чем причинила ущерб организации в лице своего работодателя на указанную сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Злоумышленница дала признательные показания и вернула часть присвоенных денежных средств. Остальное обещала возместить в кратчайшие сроки.

Расследование продолжается.