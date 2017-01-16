В Прилузье за убийство односельчанина и поджог его дома осужден подросток

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 17-летнему подростку из Прилузского района. Он признан виновным в убийстве односельчанина, а также умышленных уничтожении и повреждении имущества, совершенных путем поджога, причинивших значительный ущерб (ч.1 ст.105 УК РФ, ч.2 ст.167 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в августе 2016 года в селе Летка в частном доме несовершеннолетний на фоне личных неприязненных отношений несколько раз ударил топором-колуном спящего 23-летнего хозяина дома. От полученной открытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия. После этого злоумышленник облил бензином тело, предметы мебели и поджог. В результате пожара сгорел дом, а также было уничтожено и повреждено имущество. Собственнику причинен ущерб в размере 600 тысяч рублей.

Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 3 месяца с отбыванием в воспитательной колонии, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.