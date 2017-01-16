В Прилузье за убийство односельчанина и поджог его дома осужден подросток

16 января 2017 года, 11:45 | Прилузский
Фото из архива "Комиинформа"

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 17-летнему подростку из Прилузского района. Он признан виновным в убийстве односельчанина, а также умышленных уничтожении и повреждении имущества, совершенных путем поджога, причинивших значительный ущерб (ч.1 ст.105 УК РФ, ч.2 ст.167 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в августе 2016 года в селе Летка в частном доме несовершеннолетний на фоне личных неприязненных отношений несколько раз ударил топором-колуном спящего 23-летнего хозяина дома. От полученной открытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия. После этого злоумышленник облил бензином тело, предметы мебели и поджог. В результате пожара сгорел дом, а также было уничтожено и повреждено имущество. Собственнику причинен ущерб в размере 600 тысяч рублей.

Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 3 месяца с отбыванием в воспитательной колонии, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.

Комиинформ
Ключевые слова: убийство, несовершеннолетний, поджог
Рубрика: Право
  • 4
  • 0
  • 6
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:58 16.01.2017
В Коми перед судом предстанет бывший директор ОАО "Шахта Интауголь"
10:54 15.01.2017
15 января 2017 года отмечается шестая годовщина создания Следственного комитета России
10:02 15.01.2017
Полиция Сыктывкара расследует уголовное дело по факту мошенничества в отношении жительницы Калининградской области


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

16:19
Мэрия Сыктывкара привлечет ТСЖ "Карла Маркса 213" к административной ответственности
15:59
В Коми поставлена задача повысить качество питания в школах
15:51
Исследования ученых из Коми по перепрограммированию стрессоустойчивости клеток получили поддержку на федеральном уровне
15:40
Прокурор запросил для экс-руководителя Комитета лесов Коми Василия Осипова 12 лет колонии
14:53
Сергей Гапликов: "Со времен Петра I прокуратура была и остается оком государевым"

Нужна помощь



Мы рядом
Антон.
Срочная помощь!
Нужны средства на лечение детского аутизма в Китае. (Сыктывкар)
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
перейти в раздел



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus