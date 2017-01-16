В "Активный регион" поступил сигнал об отсутствии исправного автобуса для подвоза детей из глубинки в школу села Слудка Сыктывдинского района

Учащиеся из деревень Шыладор, Ипатово и Прокопьевка Сыктывдинского района добираются до школы в селе Слудка на частном транспорте из-за технически неисправного школьного автобуса. Сигнал об этом на портал "Активный регион" отправили родители школьников.

В своем обращении они рассказали, что в конце 2016-го из-за поломки автобуса возникли трудности с доставкой детей из деревень Шыладор, Ипатово и Прокопьевка в Слудскую общеобразовательную школу. Школьный автобус, находящийся в эксплуатации уже 9 лет, часто ломается, а на его ремонт требуются немалые средства. В октябре прошлого года станция технического обслуживания "Авто" запросила за его ремонт 18 тысяч рублей. Школа долгое время не могла найти средства на оплату счета. В декабре из-за частых поломок транспорта и маленькой зарплаты уволился водитель автобуса. По предложению директора школы управление образования администрации муниципалитета заключило договор о подвозе детей с частником.

В опубликованном на портале ответе Министерства образования, науки и молодежной политики Коми сказано, что в текущем учебном году Слудскую школу посещают двое учащихся начальной школы из деревни Ипатово, первоклассник из деревни Шыладор и восьмиклассник из деревни Прокопьевка.

Расстояние от Прокопьевки до Слудки – 7 километров, от Ипатово – 17 километров, от Шыладора – 25 километров. Автодорога, по которой проходит маршрут школьного автобуса, имеет асфальтобетонное покрытие с круглогодичным использованием. Опасных участков на пути нет. Дорога находится в муниципальном ведении. В августе 2016 года в ходе комиссионного обследования маршрута недостатков не выявлено.

До 15 декабря 2016-го подвоз учащихся из деревень и обратно осуществлялся на микроавтобусе марки "ГАЗ-322121", 2008 года выпуска. Микроавтобус полностью соответствует требованиям безопасности ГОСТ и "Правил организованной перевозки группы детей автобусами", утвержденных постановлением правительства РФ от 17.12.2013 № 1177.

Однако износ рабочих технических узлов и агрегатов, в том числе двигателя, превысил допустимые нормативы из-за долгой эксплуатации транспортного средства в условиях бездорожья. Дело в том, что ранее автобус принадлежал Мандачской школе, где его использовали для подвоза учащихся в пришкольный интернат Зеленецкая средней школы. Из 48-ми километров маршрута 30 проходили по грунтовой дороге, которую осенью и весной размывает.

В настоящее время автобус исчерпал свой эксплуатационный ресурс и требует капитального ремонта. Осуществление подвоза учащихся на нем небезопасно. Управление образования Сыктывдинского района изыскивает средства на капремонт.

Администрация школы сейчас ищет кандидата на место уволившегося водителя. Сведения о наличии вакансии поданы в районный Центр занятости населения. С 15 декабря 2016-го родители сами возили детей из деревень в школу. С 11 января 2017-го был заключен договор с частником на подвоз детей.