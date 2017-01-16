Мэрия Воркуты: локализация огня на городской свалке займет несколько недель

Локализация огня на городской свалке Воркуты займет несколько недель.

Напомним, 2 декабря 2016 года по восточной части городского полигона ТБО произошло возгорание, которое быстро распространилось по периметру. В первые же дни на территорию были направлены пенные установки, пожарные расчеты и порядка 40 машин со снегом. Однако принятые меры не принесли результата – свалка продолжала гореть. Когда ветер принес в город удушливый дым и запах, жители стали жаловаться на плохое самочувствие. В администрацию города стали поступать жалобы от населения.

"Из-за сильных морозов нам не удалось до Нового года, как было обещано, локализовать возгорание, – рассказал руководитель администрации города Игорь Гурьев. – Экскаватор не смог работать при аномально низкой температуре, плюс при сильном задымлении практически отсутствовала видимость, что также затрудняло работу техники. Такая ситуация продолжалась примерно три недели. Тем не менее, работы в малом объеме, но продолжались и сегодня мы видим, что от свалки, которая изначально была высотой с 4-5-этажный дом, осталось, образно, 2 этажа. Такой объем мусора уже удалось сдвинуть при локализации очагов пожара. Самое сложно, что огонь идет изнутри и создает опасность для людей, работающих наверху. Техника тяжелая, поэтому нужно опасаться провалов. С одной стороны – все нужно сделать быстро, с другой – торопиться придется очень аккуратно, соблюдая все меры безопасности в отношении работников. Мы намерены сделать некое подобие саркофага из ПГС (песчано-гравийной смеси), который перекроет доступ кислорода к огню. Эти работы сейчас и ведутся на полигоне. Если погода не внесет свои коррективы, планируем закончить их через две недели. Делаем все необходимое для этого, привлекаем технику и выделяем необходимое финансирование".

Параллельно администрация города решает еще несколько вопросов по МУП "Полигону". Один из них – открытие новой городской свалки. Своими силами, при дефиците финансов муниципалитету такой проект не осилить, поэтому проблема была вынесена на уровень республики. Оптимально решение, по мнению руководства Воркуты, – войти в одну из республиканских программ. Второй вопрос – заключение договоров на вывоз ТБО, которые сегодня имеют не все городские предприятия. Отсутствие достаточного финансирования – ключевой вопрос в качественной работе полигона.

"Подобные возгорания характерны для всех современных свалок, где находится много легковоспламеняющихся отходов, – пояснил новый директор МУП "Полигон" Борис Петровский. – Сейчас для ликвидации пожара у нас задействованы самосвальная техника, экскаваторы и бульдозеры. Производим отвал ПГС на тело полигона по срезу возгорания. Также ежедневно приезжают как минимум четыре пожарные машины, но от них толку сейчас мало. Вода гасит огонь лишь на несколько минут, так как температура горения очень высокая, при этом создает огромное количество дыма".

В летний период, участок, на котором произошло возгорание, и еще два таких же отвала с бытовыми отходами будут рекультивированы во избежание повторения подобного инцидента.

Работы ведутся ежедневно.