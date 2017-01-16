Воспитанникам и педагогам музыкальной школы имени Налимова в Выльгорте пришлось "ужаться"

Воспитанникам и преподавателям Детской музыкальной школы имени С.И.Налимова, которая находится в селе Выльгорт Сыктывдинского района, пришлось "ужаться". Как стало известно "Комиинформу", в здании лопнула несущая балка.

Директор учреждения Наталия Шестакова пояснила: на конструкции действительно появилась трещина, и этой проблеме, возникшей из-за течи крыши, - не первый год. Сейчас в здании начался ремонт, в ходе которого заменят несколько балок.

"С нашей стороны делалось все, чтобы о проблеме стало известно, - добавила собеседница. - Вся административная работа проводилась, претензии в соответствующие структуры писались".

Также руководитель музыкальной школы подчеркнула, что пребывание детей в здании не опасно. Расформировывать классы по другим учебным заведениям не пришлось, уроки продолжаются на первом этаже.

Сейчас в школе регулярно занимаются 112 юных музыкантов.