Воспитанникам и педагогам музыкальной школы имени Налимова в Выльгорте пришлось "ужаться"

16 января 2017 года, 11:03 | Сыктывдинский
Фото с сайта dshiin.komi.muzkult.ru

Воспитанникам и преподавателям Детской музыкальной школы имени С.И.Налимова, которая находится в селе Выльгорт Сыктывдинского района, пришлось "ужаться". Как стало известно "Комиинформу", в здании лопнула несущая балка.

Директор учреждения Наталия Шестакова пояснила: на конструкции действительно появилась трещина, и этой проблеме, возникшей из-за течи крыши, - не первый год. Сейчас в здании начался ремонт, в ходе которого заменят несколько балок.

"С нашей стороны делалось все, чтобы о проблеме стало известно, - добавила собеседница. - Вся административная работа проводилась, претензии в соответствующие структуры писались".

Также руководитель музыкальной школы подчеркнула, что пребывание детей в здании не опасно. Расформировывать классы по другим учебным заведениям не пришлось, уроки продолжаются на первом этаже.

Сейчас в школе регулярно занимаются 112 юных музыкантов.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: образование, искусство, дети
Рубрика: Общество
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Комментарии (4)

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    Сыктывдин
    16.01.2017 (11:40)
    2
    Не стыдно, в двух шагах администрация ?
    Что говорить о многоквартирных домах Выльгорта.
    На все заявки только хамство. Все через жилищную инспекцию и прокуратуру ! Администрация почему вы допускаете такое, почему ?
    Разберитесь уже с расчетным центром и благоустройством !
    Что вам плохого сделали жители села ???
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    читатель
    16.01.2017 (12:31)
    1
    Кто обслуживает здание ?
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    Выльгорт
    16.01.2017 (14:25)
    1
    Администрации села: а в каком состоянии многоквартирные дома ?
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    Выльгортской власти
    16.01.2017 (15:23)
    0
    Что Вами предпринимается что бы расчетный центр и благоустройство выполняли заявки и хоть как то следили за своими работниками ?

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