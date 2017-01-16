ЛУКОЙЛ-Коми подводит итоги деятельности в 2016 году

16 января 2017 года, 10:10 | Усинск

За 2016 год, по предварительным данным, ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" добыло 19,3 миллиона тонн условного топлива (+2,4% к уровню 2015 года), из них нефти 17,1 млн т (+1%), сообщает пресс-служба компании.

Объем инвестиционных расходов в 2016 году составил 81,2 миллиарда рублей. В эксплуатационном бурении за отчетный период пройдено свыше 230 тысяч метров, в разведочном – 22,7 тысячи метров.

Прирост запасов нефти обеспечен в объеме 13,3 миллиона тонн.

ЛУКОЙЛ-Коми – крупнейший недропользователь Северо-Западного федерального округа России, является 100% дочерней структурой ПАО "ЛУКОЙЛ".

Предприятие разрабатывает 64 нефтяных и 1 газовое месторождение в Республике Коми и Ненецком автономном округе

Комиинформ
Ключевые слова: лукойл коми
Рубрика: Экономика
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