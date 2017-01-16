В Сыктывкаре ко Всероссийскому дню снега присоединились 500 человек

В воскресенье 15 января на спортивной площадке возле школы №21 сыктывкарцы отметили Всероссийский день снега.

С утра на площадке собралось несколько десятков любителей активного зимнего отдыха. Перед началом праздника спортивные горожане узнали об истории Дня снега, например, то, что появился он относительно недавно - в 2012 году, но за несколько лет завоевал огромную популярность во всём мире. В этом году к празднику присоединились более сорока стран. Начальник Управления физической культуры и спорта администрации Сыктывкара Андрей Лазицкий, который предложил не жаловаться на снег, а, наоборот, найти в нём особую красоту и защиту от вымерзания природы, а самое главное - снег даёт возможность заниматься замечательными видами спорта.

День снега в Сыктывкаре включил в футбол в валенках, семейные эстафеты, хоккей с мячом, квест, волейбол на покрывалах, перетягивание каната в виде сосиски, рисование на снегу. Участников отмечали подарками: сладкими призами, сертификатами и фирменными футболками.

У юных хоккеистов из школы №21 в этот день прошел первый серьёзный матч.

Не обошлось и без традиционного матча команды Зверей против команды Дворов, которые сыграли после новичков. В футбол в валенках сразились три команды, навязав другу другу серьёзную борьбу: им пришлось бороться не только друг с другом, но и с рыхлым снегом под ногами.

Для семей были подготовлены эстафеты с разнообразным наполнением: можно было и на ватрушках покататься, и на лыжах побегать, и под обручами поползать. Изюминкой праздника стал квест. Здесь уже каждый был сам за себя: в поисках пяти ключей на пяти этапах и завоевания футболки с фирменным принтом.

По оценкам организаторов, во Всероссийском дне снега в Сыктывкаре приняли участие около 500 человек.