Команда Республики Коми по фигурному катанию выехала на соревнования в Брянск

Сборная команда Республики Коми по фигурному катанию на коньках выехала в Брянск для участия в зональном этапе Первенства России (младший возраст).

По информации Минспорта республики, турнир пройдет с 12 по 15 января, спортсмены будут соревноваться не только по короткой и произвольной программе, но и по элементам, представляя вниманию судейской коллегии свои технические навыки.

Как сообщила исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания Республики Коми Ирина Иванова, соревнования являются отбором на финал Первенства России, который будет проходить в Саранске с 3 по 7 марта.

В состав нашей команды вошли победители первенства Республики Коми по фигурному катанию во втором и первом спортивных разрядах: Дарина Федорахина (Ухта, тренер Е.А. Алексеева), Даниил Лужецкий (Сыктывкар тренер Л.Г. Карпова), Анастасия Шулепова (Сыктывкар, тренер Е.А. Каракчиева). Сопровождать команду будут тренеры Людмила Карпова и Екатерина Алексеева.