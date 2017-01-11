Команда Республики Коми по фигурному катанию выехала на соревнования в Брянск

11 января 2017 года, 16:00 | Сыктывкар, Ухта

Сборная команда Республики Коми по фигурному катанию на коньках выехала в Брянск для участия в зональном этапе Первенства России (младший возраст).

По информации Минспорта республики, турнир пройдет с 12 по 15 января, спортсмены будут соревноваться не только по короткой и произвольной программе, но и по элементам, представляя вниманию судейской коллегии свои технические навыки.

Как сообщила исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания Республики Коми Ирина Иванова, соревнования являются отбором на финал Первенства России, который будет проходить в Саранске с 3 по 7 марта.

В состав нашей команды вошли победители первенства Республики Коми по фигурному катанию во втором и первом спортивных разрядах: Дарина Федорахина (Ухта, тренер Е.А. Алексеева), Даниил Лужецкий (Сыктывкар тренер Л.Г. Карпова), Анастасия Шулепова (Сыктывкар, тренер Е.А. Каракчиева). Сопровождать команду будут тренеры Людмила Карпова и Екатерина Алексеева.

Комиинформ
Ключевые слова: фигурное катание
Рубрика: Спорт
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