За минувшую ночь с улиц Сыктывкара вывезено свыше двух тысяч кубометров снега
Силами МКП "Дорожное хозяйство" и ЭМУП "Жилкомхоз" с 9 января проводились работы по "расширению" городских магистралей за счёт очистки и вывозки снега с обочин. Для этого принято решение задействовать восемь единиц арендованной техники. Кроме того, разработаны графики очистки дорог и вывозки снега, которые будут обновляться каждые три дня в зависимости от ситуации, сообщает мэрия.
Как сообщили в МКП "Дорожное хозяйство", в ночное время на территории Сыктывкара работает 45-50 единиц техники, в том числе арендованные самосвалы, которые вывозят в среднем 2150 кубометров снега. Днем – 35-40 единиц техники, в том числе два арендованных самосвала, в среднем вывозится 900 кубометров снега.
Грейдеровку и вывоз снега в ночное время в городе осуществляют две бригады работников и два шнекороторных погрузчика, в дневное время – одна бригада и один шнекороторный погрузчик.
В период с 10 по 11 января запланированы и проводятся работы на следующих участках:
– ул. Димитрова;
– ул. Чкалова (от Октябрьского проспекта до ул. К.Маркса (обе стороны);
– ул. Чернова;
– ул. К.Маркса (от ул. Чернова до ул. Орджоникидзе);
– Сысольское шоссе (от ДОСААФ до заезда к пожарной части (одна сторона);
– ул. Морозова.
– ул. Д.Каликовой;
– ул. Южная (от ул. Пушкина до ул. Д.Каликовой);
– ул. Первомайская (от ул. Кр. Партизан до ул. Коммунистическая);
– ул. Морозова.
Кроме того, сегодня, 11 января силами ЭМУП "Жилкомхоз" в Эжвинском районе ведутся работы по улице Бумажников (второстепенная).
В ночь с 11 на 12 января планируется очистить следующие участки:
– ул. Первомайская (от ул. Орджоникидзе до ул. Кр. Партизан);
– ул. Бабушкина (от ул. Кирова до ул. Первомайская).
Мэрия Сыктывкара напоминает владельцам автомобилей с просьбой не парковать личный автотранспорт в вечернее и ночное время в зоне действия временных запрещающих дорожных знаков "Стоянка запрещена" и дополнительных информационных табличек "Время действия" и "Работает эвакуатор".
Напомним, нарушение требований дорожных знаков "Стоянка запрещена" влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей, а также эвакуацию автотранспорта с размещением его на специализированной платной стоянке.
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