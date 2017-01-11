За минувшую ночь с улиц Сыктывкара вывезено свыше двух тысяч кубометров снега

Силами МКП "Дорожное хозяйство" и ЭМУП "Жилкомхоз" с 9 января проводились работы по "расширению" городских магистралей за счёт очистки и вывозки снега с обочин. Для этого принято решение задействовать восемь единиц арендованной техники. Кроме того, разработаны графики очистки дорог и вывозки снега, которые будут обновляться каждые три дня в зависимости от ситуации, сообщает мэрия.

Как сообщили в МКП "Дорожное хозяйство", в ночное время на территории Сыктывкара работает 45-50 единиц техники, в том числе арендованные самосвалы, которые вывозят в среднем 2150 кубометров снега. Днем – 35-40 единиц техники, в том числе два арендованных самосвала, в среднем вывозится 900 кубометров снега.

Грейдеровку и вывоз снега в ночное время в городе осуществляют две бригады работников и два шнекороторных погрузчика, в дневное время – одна бригада и один шнекороторный погрузчик.

В период с 10 по 11 января запланированы и проводятся работы на следующих участках:

– ул. Димитрова;

– ул. Чкалова (от Октябрьского проспекта до ул. К.Маркса (обе стороны);

– ул. Чернова;

– ул. К.Маркса (от ул. Чернова до ул. Орджоникидзе);

– Сысольское шоссе (от ДОСААФ до заезда к пожарной части (одна сторона);

– ул. Морозова.

– ул. Д.Каликовой;

– ул. Южная (от ул. Пушкина до ул. Д.Каликовой);

– ул. Первомайская (от ул. Кр. Партизан до ул. Коммунистическая);

– ул. Морозова.

Кроме того, сегодня, 11 января силами ЭМУП "Жилкомхоз" в Эжвинском районе ведутся работы по улице Бумажников (второстепенная).

В ночь с 11 на 12 января планируется очистить следующие участки:

– ул. Первомайская (от ул. Орджоникидзе до ул. Кр. Партизан);

– ул. Бабушкина (от ул. Кирова до ул. Первомайская).

Мэрия Сыктывкара напоминает владельцам автомобилей с просьбой не парковать личный автотранспорт в вечернее и ночное время в зоне действия временных запрещающих дорожных знаков "Стоянка запрещена" и дополнительных информационных табличек "Время действия" и "Работает эвакуатор".

Напомним, нарушение требований дорожных знаков "Стоянка запрещена" влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей, а также эвакуацию автотранспорта с размещением его на специализированной платной стоянке.