Пожилая пара не пережила аномальные морозы на Удоре

Жители удорского села Сельыб 9 января обнаружили в частном деревянном доме тела 58-летнего мужчины и 63-летней женщины. Тела супругов лежали на полу.

Произошедшим занялись следователи Удорского отдела СУ СК по Коми и организовали проверку. Как пояснили "Комиинформу" в ведомстве, криминальный характер смерти пожилой пары исключили сразу. В квартире был порядок, телесных повреждений у погибших не обнаружено.

По предварительным данным, пенсионер ухаживал за неходячей женой, которая болела и лежала на кровати. В один из праздничный дней мужчина скончался, а его супруга не смогла позвать на помощь и умерла спустя некоторое время, когда печь перестала обогревать дом.

Оборудование, которое применили следователи, позволило установить, что мужчина скончался раньше. Причина его смерти выясняется. Женщина, вероятно, замерзла. Температура в Коми на новогодних праздниках в среднем составляла минус 40, а максимально столбик термометра опускался до 50 градусов.