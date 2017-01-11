Пожилая пара не пережила аномальные морозы на Удоре

11 января 2017 года, 13:47 | Удорский
Фото из архивов Комиинформ

Жители удорского села Сельыб 9 января обнаружили в частном деревянном доме тела 58-летнего мужчины и 63-летней женщины. Тела супругов лежали на полу.

Произошедшим занялись следователи Удорского отдела СУ СК по Коми и организовали проверку. Как пояснили "Комиинформу" в ведомстве, криминальный характер смерти пожилой пары исключили сразу. В квартире был порядок, телесных повреждений у погибших не обнаружено.

По предварительным данным, пенсионер ухаживал за неходячей женой, которая болела и лежала на кровати. В один из праздничный дней мужчина скончался, а его супруга не смогла позвать на помощь и умерла спустя некоторое время, когда печь перестала обогревать дом.

Оборудование, которое применили следователи, позволило установить, что мужчина скончался раньше. Причина его смерти выясняется. Женщина, вероятно, замерзла. Температура в Коми на новогодних праздниках в среднем составляла минус 40, а максимально столбик термометра опускался до 50 градусов.

Юлия Николаева
Ключевые слова: Селиб, пенсионеры, морозы, дом, гибель
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (11)

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    в гневе
    11.01.2017 (14:19)
    5
    Ужас! А где "всевидящие" соседи?
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    Димон
    11.01.2017 (14:21)
    13
    Царствие им небесное. Они пронесли любовь через жизнь и умерли в один день. Да упокоит Господь их души и простит пригрешения вольные и невольные.
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    Андрей
    11.01.2017 (14:27)
    1
    а где же службы соответствующие были ? невозможно даже представить тот ужас который пережила эта бедная женщина видя как ее муж умирает....в доме не ходячий человек и ни один "орган" не в курсе дела ? ... спишут на несчастный случай и скажут что они жили счастливо и умерли в один день !
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      123
      11.01.2017 (14:36)
      3
      Андрей, Вы в далеких деревнях давно были? Там нет никаких служб, к сожалению. Даже участковый не всегда есть и ФАП. Про пожарных уже и не говорю. А об остальных вообще никто не знает.
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    государству
    11.01.2017 (14:37)
    7
    Государственные органы только знают что обдирать население, а за инвалидами присмотреть не кому.
    Гребаннное государство - нищего и юродивого народа.
  • Ответить
    государству
    11.01.2017 (14:37)
    7
    Государственные органы только знают что обдирать население, а за инвалидами присмотреть не кому.
    Гребаннное государство - нищего и юродивого народа.
    • Ответить
      !
      11.01.2017 (15:2)
      6
      Зато в Сирии всех спасём
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    жаль
    11.01.2017 (14:51)
    6
    В селах пожилые люди погибают по-тихому и эта беда тоже из этого ряда. Всю жизнь работали ради благополучия государства и вот результат - их списали ещё в 90-х.
    Вечная память ЭТОМУ поколению "в фуфайках живших".
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    Михаил
    11.01.2017 (14:59)
    7
    А соседи слепые? Их не насторожило, что печка несколько дней в морозы не топится, дым из трубы не идет, с крыльца снег никто не подметает...
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      Эрл
      11.01.2017 (15:51)
      0
      вы еще забыли про возможность позвонить. Неужели бабушка была без средств связи.

      кстати, смерть от замерзания не является мучительной. Вот умирать от рака очень тяжело.
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    соседи-соседи
    11.01.2017 (15:40)
    0
    А соцработник их кто и где?
    Семяшкин, зряплата карман не жмет?

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