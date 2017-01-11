В 2017 году Сыктывкар выделит больше средств на дружинников

На обеспечение деятельности добровольной народной дружины Сыктывкара будет выделено дополнительное финансирование.

Финансирование на 2017 год увеличено с 330 до 500 тысяч рублей. Увеличение объемов финансирования деятельности ДНД осуществлено в рамках исполнения поручения прежнего руководства города, озвученного в сентябре 2016 года. Средства будут направлены на страхование жизни и здоровья дружинников, приобретение нарукавных повязок, жилетов, служебных удостоверений, канцелярских товаров и иные цели.

В рамках поддержки членов народных дружин на республиканском уровне решен вопрос о возмещении расходов на оплату стоимости проезда в общественном транспорте.

Работа народных дружинников даёт свои результаты, содействует обеспечению безопасности и правопорядка. В 2016 году членами ДНД была оказана помощь сотрудникам батальона патрульно-постовой службы Управления МВД России по г. Сыктывкару в раскрытии двух преступлений. Задержано два человека за их совершение. Выявлено 755 административных правонарушений, из них: 75 - за мелкое хулиганство, 485 – за антиалкогольное законодательство, 195 – прочие. В Управление МВД России по г. Сыктывкару доставлено 612 граждан, в том числе 8 несовершеннолетних. Обслужено 504 вызова дежурной части УВД. Осуществлялась работа в период призывной кампании.

В течение прошлого года сотрудники ДНД внесли большой вклад в обеспечение общественного порядка. В том числе, обследовали аварийные жилые дома с целью пресечения поджогов и проникновения посторонних лиц, проводили рейды по выявлению фактов нарушения правил торговли на улицах города. Дружинники осуществляли дежурство при проведении массовых мероприятий, среди них проведение митингов, праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (9 мая), хоккейных матчей, сообщает пресс-служба мэрии.

*** Численность добровольной народной дружины Сыктывкара с учетом Эжвинского района составляет 71 человек из числа бывших сотрудников МВД, представителей казачества, студентов и рядовых граждан.