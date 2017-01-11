Жительница Вуктыла лишилась более 220 тысяч рублей, поверив обещаниям незнакомца, который представился солдатом армии США

Следователи ОМВД России по Вуктылу по заявлению местной жительницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

Предварительно установлено, что в ноябре 2016 года женщина познакомилась на сайте "Друг вокруг" с мужчиной по имени Эрик и завела с ним электронную переписку через Скайп.

В ходе переписки мужчина написал, что служит в Сирии в армии США и находился в г.Аллепо. Незнакомец сообщил жительнице Вуктыла, что у него скоро заканчивается контракт, после чего хочет приехать жить к ней.

При этом военнослужащий отметил, что до своего приезда он может отправить в Россию свои личные вещи, но для этого ему нужны деньги. Он пообещал, что все вернет и деньги он положит в посылку с личными вещами.

Женщина поверила словам незнакомца и перевела тремя электронными переводами более 220 тысяч рублей в государство Гана на имя некоего Рамсея. Однако спустя время никакой посылки в Вуктыл так и не пришло, а военнослужащий перестал выходить на связь.

МВД по Республике Коми обращается к жителям региона быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Знакомство в сети интернет ничуть не опаснее знакомства в реальной жизни, когда вас могут обмануть, обокрасть или иным способом причинить моральный, физический или финансовый вред. Главное – соблюдать элементарные меры предосторожности, не быть слишком доверчивыми к посторонним людям и использовать проверенные сайты. Даже если вам кажется, что вы встретили любовь всей вашей жизни, не стоит спешно делать необдуманных шагов. Лучше подождать. Ведь разочарование от обиды и потерянных сбережений будет куда более болезненным, нежели ожидание.