Жительница Вуктыла лишилась более 220 тысяч рублей, поверив обещаниям незнакомца, который представился солдатом армии США

11 января 2017 года, 13:30 | Вуктыл
imenno.ru

Следователи ОМВД России по Вуктылу по заявлению местной жительницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

Предварительно установлено, что в ноябре 2016 года женщина познакомилась на сайте "Друг вокруг" с мужчиной по имени Эрик и завела с ним электронную переписку через Скайп.

В ходе переписки мужчина написал, что служит в Сирии в армии США и находился в г.Аллепо. Незнакомец сообщил жительнице Вуктыла, что у него скоро заканчивается контракт, после чего хочет приехать жить к ней.

При этом военнослужащий отметил, что до своего приезда он может отправить в Россию свои личные вещи, но для этого ему нужны деньги. Он пообещал, что все вернет и деньги он положит в посылку с личными вещами.

Женщина поверила словам незнакомца и перевела тремя электронными переводами более 220 тысяч рублей в государство Гана на имя некоего Рамсея. Однако спустя время никакой посылки в Вуктыл так и не пришло, а военнослужащий перестал выходить на связь.

МВД по Республике Коми обращается к жителям региона быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Знакомство в сети интернет ничуть не опаснее знакомства в реальной жизни, когда вас могут обмануть, обокрасть или иным способом причинить моральный, физический или финансовый вред. Главное – соблюдать элементарные меры предосторожности, не быть слишком доверчивыми к посторонним людям и использовать проверенные сайты. Даже если вам кажется, что вы встретили любовь всей вашей жизни, не стоит спешно делать необдуманных шагов. Лучше подождать. Ведь разочарование от обиды и потерянных сбережений будет куда более болезненным, нежели ожидание.

Комиинформ
Ключевые слова: МВД по Коми, мошенники
Рубрика: Происшествия
  • 1
  • 1
  • 0
  • 5
  • 4

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Комментарии (10)

или Зарегистрироваться
  • Ответить
    Солдат США
    11.01.2017 (13:59)
    5
    Поржал, спасибо)))
  • Ответить
    Манефа
    11.01.2017 (14:4)
    3
    ну Эрик, ну и баламут.
  • Ответить
    Надежда
    11.01.2017 (14:7)
    4
    Вчера была передача пусть говорят вот про таких русских лохушек ,мы весь вечер умирали со смеху, вы д****ки уже не знаете на кого запрыгнуть за свои собственные деньги тащите мужиков на себя и под себя не взирая на нацию,выйдите из дома и у мусорного ящика тоже якобы мужики отмойте без платно и будет вам счастье.какое желание посмотреть таким дурочкам в глаза, ихотелось бы спросить у кого есть взрослые дети как им то вы все обьесняите.
  • Ответить
    ЗК
    11.01.2017 (14:21)
    1
    Этот солдат США наверное мотает срок на зоне в Воркуте. Вот ему и захотелось поехать после освобождения южнее, в Вуктыл.
    • Ответить
      ЗК2
      11.01.2017 (16:21)
      0
      "Женщина поверила словам незнакомца и перевела тремя электронными переводами более 220 тысяч рублей в государство Гана на имя некоего Рамсея". Где тут про Воркуту!???
  • Ответить
    Житель
    11.01.2017 (14:38)
    1
    Бедные бабы и смех и грех. Жалко, с одной стороны, не от хорошей жизни кидаются они на "солдат из Алеппо", но и головой-то подумать надо иногда. Сколько уже таких случаев было.
  • Ответить
    Ржака
    11.01.2017 (14:51)
    2
    Хотелось поржать, но как то жалко...
    Виновата демография, на 10 млн. женщин больше чем мужиков, да и мужики типа министра культуры уже не редкость...
  • Ответить
    :-))
    11.01.2017 (14:56)
    1
    Не перевелись еще дуры на Руси.
  • Ответить
    Меня зовут
    11.01.2017 (15:2)
    0
    Позорище,одна в Сирию дважды бежала,даже фамилию сменила.Другая тут собралась принимать.......Позорище!!!
  • Ответить
    Евгений
    11.01.2017 (16:8)
    0
    Американец, который хочет переехать жить в Вуктыл? Не женщину с собой в США, а сам сюда? Можно было перестать верить еще задолго до просьбы денег

Новости по теме:

11:19 11.01.2017
Бизнесмен Алексей Ракитянский ответит за похищенные 217 миллионов рублей и срыв программы переселения в Печоре
15:53 10.01.2017
В Сыктывкаре судят трех юных разбойников
12:24 10.01.2017
Ухтинский подросток в течение суток дважды обокрал один и тот же магазин


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Активный регион

Новости проекта



Нужна помощь



Интервью

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
все интервью

Инфоблок

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

12 января

В этот день в 1945 году советские войска начали Висло-Одерскую операцию, в ходе которой были освобождены значительные территории Польши, а советские войска вышли на дальние подступы к Берлину.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus