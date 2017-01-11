В Сыктывкаре перед судом предстанет бывший начальник спецприемника УМВД

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника специального приемника для содержания лиц, арестованных в административном порядке, при УМВД России по Сыктывкару Владимира Першина.

Он обвиняется в присвоении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере (ч.3 ст.160 УК РФ), мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ), мелком взяточничестве (ч.1 ст.291.2 УК РФ – 2 эпизода), получении взятки за незаконные действия, в значительном размере (ч.3 ст.290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

По данным следствия, по указанию фигуранта его подчиненные сливали со служебного автотранспорта бензин, которым обвиняемый в последующем распоряжался по своему усмотрению. Всего за период 2014-2016 годов Першиным было похищено около 9 тысяч литров бензина общей стоимостью не менее 290 тысяч рублей.

В ноябре 2015 года фигурант похитил лобзик стоимостью 2900 рублей, которым в качестве ценного подарка был награжден один из его подчиненных.

Дважды в декабре обвиняемый получил от подчиненных в качестве взяток по 3 тысячи рублей за то, что поспособствовал им получить максимально возможную премию по итогам работы за год.

Между УМВД России по Сыктывкару и индивидуальным предпринимателем был заключен государственный контракт на оказание услуг по обеспечению питания лиц, содержащихся в спецучреждении. По условиям предприниматель обязан был своим транспортом осуществлять доставку готовой продукции. Фактически продукты питания и посуда доставлялись в спецприемник по указанию обвиняемого с использованием служебных автомашин, что являлось незаконным.

За эти действия фигурант потребовал и в течение марта-июня 2016 года получал от предпринимателя через посредников в качестве взятки ежемесячно по 5 тысяч рублей. Общая сумма полученного денежного вознаграждения составила 25 тысяч рублей.

В июне 2016 года фигурант был задержан, по ходатайству следствия ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по РК. В ходе предварительного расследования фигурант частично признал вину по предъявленному обвинению.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.