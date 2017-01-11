В Сыктывкаре появился еще один "Безопасный переход"

11 января 2017 года, 13:45 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

Дополнительную светодиодную подсветку установили на переходе в районе дома № 1 по улице Гаражной. Этот "Безопасный переход" стал третьим, дополнительно подсвеченным в рамках реализации одноименного проекта на условиях муниципально-частного партнерства.

Напомним, аналогичная подсветка появилась в октябре прошлого года на двух переходах: по Октябрьскому проспекту в районе Мичуринского парка и по улице Савина в районе Коми республиканской типографии.

Работа проводится по инициативе предпринимателей при поддержке мэрии и депутатского корпуса Сыктывкара. В настоящее время сотрудничество с предпринимателями продолжается, имеется договорённость об освещении ещё 11 пешеходных переходов.

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Также в социальной сети "ВКонтакте" запущена группа, посвященная муниципально-частному проекту "Безопасный переход".

Комиинформ
Рубрика: Общество
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Комментарии (6)

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    да
    11.01.2017 (13:57)
    1
    там и народу-то не много ходит, но раз сделали - спасибо.
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    Фонарщик.
    11.01.2017 (14:5)
    1
    На Савина светодиоды давно сдохли! Фонарь работает в режиме стробоскопа.
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    Адекват
    11.01.2017 (14:50)
    2
    не моргалки нужны, а нормальное освещение перехода и подходов к нему!
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      Юлия
      11.01.2017 (15:23)
      0
      А еще снежные сугробы убрать, а то не видно пешеходов, которые подходят или стоят и ждут, когда перейти!!!
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    Пп
    11.01.2017 (16:15)
    0
    Опять деньги спустили на ерунду бесполезную...Что толку ? Таким же только гораздо более дешевым способом пользовались в СССР когда дорожные знаки были стеклянные с подсветкой. л Вместо оранжевого ставить нужно белые диоды направленные вниз на переход ! Затраты те же а пользы в разы больше!
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    нормальные герои всегда идут в обход
    11.01.2017 (16:23)
    0
    там страшняк переходить, с диодами или без

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