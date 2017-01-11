В Сыктывкаре появился еще один "Безопасный переход"

Дополнительную светодиодную подсветку установили на переходе в районе дома № 1 по улице Гаражной. Этот "Безопасный переход" стал третьим, дополнительно подсвеченным в рамках реализации одноименного проекта на условиях муниципально-частного партнерства.

Напомним, аналогичная подсветка появилась в октябре прошлого года на двух переходах: по Октябрьскому проспекту в районе Мичуринского парка и по улице Савина в районе Коми республиканской типографии.

Работа проводится по инициативе предпринимателей при поддержке мэрии и депутатского корпуса Сыктывкара. В настоящее время сотрудничество с предпринимателями продолжается, имеется договорённость об освещении ещё 11 пешеходных переходов.

Также в социальной сети "ВКонтакте" запущена группа, посвященная муниципально-частному проекту "Безопасный переход".