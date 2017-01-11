Федерация по-скромному поддержит в 2017 году предпринимателей Коми 

В России упростили порядок получения регионами субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса.

Соответствующее постановление в конце года подписал глава кабмина РФ Дмитрий Медведев.

В документе отмечается, что исключена необходимость проведения конкурсного отбора субъектов Федерации для предоставления субсидий. Это сократит сроки доведения до регионов денежных средств на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП).

Субсидии на поддержку МСП и поддержку молодежного предпринимательства объединены в одну субсидию. Это позволит сократить перечень документов, представляемых субъектом Федерации в Минэкономразвития России, упростить процедуру получения субсидии.

Документом определены условия предоставления субсидий и методика их распределения, а также опубликован предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам на 2017 год.

Уровень софинансирования, определенный для Коми, оказался достаточно скромным. Федерация даст Коми на малый бизнес 43 копейки на каждый рубль, при условии что регион вложит в этот рубль 57 копеек.

Для сравнения, для Алтая, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Крыма, Чечни, Камчатки, Тывы, а также для города Севастополя уровень определен со стороны Федерации определен в объеме 95%.

Меньше 40% субсидии определены для Татарстана, Сахалина, Тюмени, Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, НАО, ХМАО, ЯНАО.

*** Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств субъектов Федерации по следующим направлениям: