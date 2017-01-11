В столице Коми молодой водитель на "семерке" спровоцировал ДТП, пострадали двое

11 января 2017 года, 12:50 | Сыктывкар
Фото ГИБДД Сыктывкара

В столице Коми молодой водитель на "семерке" спровоцировал ДТП.

Автомобильная авария произошла сегодня, 11 января, около 10:00.

Водитель 1993 года рождения, управляя личной автомашиной ВАЗ-2107, двигался по улице Печорская со стороны улицы Карла Маркса.

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При выполнении маневра правого поворота на Октябрьский проспект в направлении улицы Малышева он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной ГАЗ-33022 под управлением водителя 1992 года рождения.

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В результате ДТП пострадали водитель "семерки" и его пассажирка 1983 г.р.

Водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, пассажирке госпитализация не потребовалась.

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Молодой человек в течение года 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Стаж - с 2011 года.

Комиинформ
Ключевые слова: ДТП, ГИБДД, Сыктывкар
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (4)

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    Абс
    11.01.2017 (13:16)
    0
    Это сто метров от перекрестка и такое повреждение?! Скорее его на самом октябрьском его кинуло...
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    Пяткой в пол сделал
    11.01.2017 (13:31)
    0
    а надо было в лоб себе
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    поп
    11.01.2017 (14:47)
    1
    на одного петуха меньше стало
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    Пп
    11.01.2017 (16:20)
    0
    За такие глупые ДТП + учитывая накопленные штрафы прав лишать нужно сразу и отправлять на психологическую экспертизу - это ж псих и даже уже не малолетка безмозговая

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