В столице Коми молодой водитель на "семерке" спровоцировал ДТП, пострадали двое

В столице Коми молодой водитель на "семерке" спровоцировал ДТП.

Автомобильная авария произошла сегодня, 11 января, около 10:00.

Водитель 1993 года рождения, управляя личной автомашиной ВАЗ-2107, двигался по улице Печорская со стороны улицы Карла Маркса.

При выполнении маневра правого поворота на Октябрьский проспект в направлении улицы Малышева он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной ГАЗ-33022 под управлением водителя 1992 года рождения.

В результате ДТП пострадали водитель "семерки" и его пассажирка 1983 г.р.

Водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, пассажирке госпитализация не потребовалась.

Молодой человек в течение года 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Стаж - с 2011 года.