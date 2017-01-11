В столице Коми молодой водитель на "семерке" спровоцировал ДТП, пострадали двое
В столице Коми молодой водитель на "семерке" спровоцировал ДТП.
Автомобильная авария произошла сегодня, 11 января, около 10:00.
Водитель 1993 года рождения, управляя личной автомашиной ВАЗ-2107, двигался по улице Печорская со стороны улицы Карла Маркса.
При выполнении маневра правого поворота на Октябрьский проспект в направлении улицы Малышева он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной ГАЗ-33022 под управлением водителя 1992 года рождения.
В результате ДТП пострадали водитель "семерки" и его пассажирка 1983 г.р.
Водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, пассажирке госпитализация не потребовалась.
Молодой человек в течение года 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Стаж - с 2011 года.
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