Галина Китайгородская возглавила Коми республиканский институт развития образования

11 января 2017 года, 12:20 |

Галина Китайгородская возглавила Коми республиканский институт развития образования.

Соответствующий приказ подписала заместитель председателя Правительства - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова, сообщили "Комиинформу" в Минобразе республики.

До этого Г.Китайгородская последние два года являлась доцентом кафедры теории и методики обучения в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина.

Прежний руководитель Евгения Шеболкина приступила к управлению новым проектом - организации просветительской деятельности Коми регионального отделения российского общества "Знание".

***Г. Китайгородская с отличием окончила Коми государственный педагогический институт по специальности "Русский язык и литература; методика воспитательной работы", квалификация "Учитель русского языка и литературы".

1998-2001 обучалась в аспирантуре Коми научного центра УРО РАН РФ по специальности "Филология". Прошла профессиональную переподготовку по программе "Менеджмент" в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

С 1995 по 2013 годы работала в Коми государственном педагогическом институте.

С 2013 по 2016 годы – в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина, в последние два года являлась доцентом кафедры теории и методики обучения.

Г.Китайгородская - кандидат филологических наук, доцент. Автор более 60 публикаций в сфере научных интересов, участник проектов в области модернизации педагогического образования. Награждена Почетной грамотой Министерства образования и высшей школы Республики Коми, Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, золотой медалью Януша Корчака за инновационный проект "Литература Республики Коми" (7 класс) в рамках Всероссийского конкурса "Педагогические инновации". Отмечена почетным знаком "Отличник качества" (персональная награда Программы "100 лучших товаров России")

Комиинформ
Ключевые слова: образование
Рубрика: Общество
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Комментарии (2)

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    Меня зовут
    11.01.2017 (12:44)
    0
    рад за нее. отличный специалист и преподаватель
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    )))
    11.01.2017 (12:51)
    0
    Из доцента в ректоры? ? Хорошо папа дочку толкает))

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