В Коми провели дезинфекцию самолета из-за пассажира с симптомами инфекционного заболеваниями

Дезинфекцию самолета из-за пассажира с симптомами инфекционного заболеваниями пришлось провести сотрудникам Управления Роспотребнадзора Коми в минувшем году.

Ведомство подвело итоги санитарно-карантинного контроля за 2016 год. Всего за минувший год досмотрено 68 воздушных судов и 12 468 пассажиров и членов экипажей (в 2015-ом - 253 судов и 49 248 пассажиров).

Всех прибывающих международными рейсами пассажиров досматривают на наличие симптомов инфекционных заболеваний - повышение температуры тела, расстройство желудочно-кишечного тракта, симптомы респираторных заболеваний.

В 2016-м выявлен один пассажир с симптомами инфекционного заболевания. По данному инциденту ведомством был проведен весь комплекс противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекцию воздушного судна.

Летом прошли учения с вводом условного больного и отработкой всех мер по эвакуации больных и контактных, обследований и госпитализации, проведению дезинфекции и по готовности контрольных служб, служб аэропорта к проведению противоэпидемических мероприятий.

Также проведены семинары с сотрудниками здравпункта аэропорта, специалистами поста пограничного контроля и таможенных органов по профилактике особо опасных инфекционных заболеваний, в том числе лихорадки Эбола, Зика, ближневосточному респираторному синдрому, коронавирусной инфекции. Обучение прошли 48 человек. Разъяснительные беседы о мерах профилактики проведены с 55 командирами экипажей и бортпроводниками.