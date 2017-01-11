В Коми провели дезинфекцию самолета из-за пассажира с симптомами инфекционного заболеваниями

11 января 2017 года, 13:14 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Дезинфекцию самолета из-за пассажира с симптомами инфекционного заболеваниями пришлось провести сотрудникам Управления Роспотребнадзора Коми в минувшем году.

Ведомство подвело итоги санитарно-карантинного контроля за 2016 год. Всего за минувший год досмотрено 68 воздушных судов и 12 468 пассажиров и членов экипажей (в 2015-ом - 253 судов и 49 248 пассажиров).

Всех прибывающих международными рейсами пассажиров досматривают на наличие симптомов инфекционных заболеваний - повышение температуры тела, расстройство желудочно-кишечного тракта, симптомы респираторных заболеваний.

В 2016-м выявлен один пассажир с симптомами инфекционного заболевания. По данному инциденту ведомством был проведен весь комплекс противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекцию воздушного судна.

Летом прошли учения с вводом условного больного и отработкой всех мер по эвакуации больных и контактных, обследований и госпитализации, проведению дезинфекции и по готовности контрольных служб, служб аэропорта к проведению противоэпидемических мероприятий.
Также проведены семинары с сотрудниками здравпункта аэропорта, специалистами поста пограничного контроля и таможенных органов по профилактике особо опасных инфекционных заболеваний, в том числе лихорадки Эбола, Зика, ближневосточному респираторному синдрому, коронавирусной инфекции. Обучение прошли 48 человек. Разъяснительные беседы о мерах профилактики проведены с 55 командирами экипажей и бортпроводниками.

Геня Джавршян
Ключевые слова: самолет, роспотребнадзор коми, пассажир с симптомами инфекционного заболевания, дезинфекция
Рубрика: Общество
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