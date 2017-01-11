Российское движение школьников в 2017 году планирует расширить свое присутствие в Коми

11 января 2017 года, 15:55 |
Фото Ильи Баканова

РДШ в Коми набирает обороты.

Сегодня в республике в рамках Российского движения школьников работает 22 пилотные школы в 11-ти городах и селах Коми. В их число входят и две федеральные опорные площадки: Объячевская школа и Гимназия № 1 Эжвинского района Сыктывкара. Руководство РДШ в Коми намерено подключить к организации как можно больше образовательных учреждений региона.

Как сообщил "Комиинформу" координатор РДШ в Коми Василий Андреев, управление деятельностью организации осуществляется региональным советом, в который входят НКО и учреждения, заинтересованные в развитие движения в регионе. Кроме этого, по инициативе детей в конце декабря создан детский совет лидеров РДШ, где взрослые и школьники обсуждают свои дела и идеи. Пока посредством интернета, но в планах на этот год проведение первого слета РДШ Коми.

"Сегодня перед нами стоит задача включить в работу по развитию детского движения на территории муниципалитетов как можно больше детей и подростков, найти для них тот профиль работы в рамках организации, который будет полезен, нужен и интересен в первую очередь ребенку. Ну и самое главное - найти вожаков, взрослых, которые помогут ребенку, определиться в организации, чем он будет заниматься, и развивать его интересы, идеи. Российское движение школьников в республике запускается на базе существующих детских организаций и опыте работы Ассоциации детских общественных организаций, поэтому мы двигаемся вперед. И еще раз повторюсь, для нас важен ребенок, с его мыслями, интересами, взглядами и идеями", - заявил В.Андреев.

Сегодня каждая детская общественная организация или школа имеет право стать участником РДШ.

Илья Баканов
Ключевые слова: школьники, РДШ, активность
Рубрика: Общество
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