В Коми жители чистят снег на внедорожниках

11 января 2017 года, 12:58 | Сыктывдинский
Фото из ВК

В Сыктывдинском районе жители устали ждать коммунальные службы и своими силами чистят проезды к домам.

В частности, проживающий в Выльгорте активист автоклуба "Подорожник" Максим Алексеев решил использовать своего верного железного коня, побывавшего с ним во многих передрягах, в новом качестве, соорудив из него снегоуборочную технику.

Как рассказал "Комиинформу" руководитель автоклуба Антон Семёнов, для того, чтобы машина не простаивала до наступления активного сезона для внедорожников, владелец автомобиля соорудил на своем УАЗе снежный отвал и чистит теперь себе и соседям проезд для дома.

УАЗ, владельцем которого является Максим Алексеев, побывал во всех акциях и экспедициях республиканского масштаба: в том числе в большой экспедиции от Воркуты до Сыктывкара в 2011 году, в этноэкспедиции "От Горки до Канавы", автопробеге "Белкомур", трофи-рейдах "Медвежий угол" и др.

Светлана Быковская
Ключевые слова: коми, зима, дороги, авто
Рубрика: Общество
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 6

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Комментарии (1)

или Зарегистрироваться
  • Ответить
    яя
    11.01.2017 (14:0)
    0
    Это не новость ! Видели как лихо чистит снег Евгений Скрипов на Лесопарковой !!!!!!!!! То на китайце , а теперь на Тойоте!!!!!!!!!!

Новости по теме:

09:51 11.01.2017
Изменения в Устав Сыктывкара снова рассмотрят на публичных слушаниях
07:28 11.01.2017
Россияне стали есть меньше мяса, рыбы и молочных продуктов
18:21 10.01.2017
В здании Пенсионного фонда в Сосногорске дали свет


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел

Интервью

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus