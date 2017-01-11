В Коми жители чистят снег на внедорожниках

В Сыктывдинском районе жители устали ждать коммунальные службы и своими силами чистят проезды к домам.

В частности, проживающий в Выльгорте активист автоклуба "Подорожник" Максим Алексеев решил использовать своего верного железного коня, побывавшего с ним во многих передрягах, в новом качестве, соорудив из него снегоуборочную технику.

Как рассказал "Комиинформу" руководитель автоклуба Антон Семёнов, для того, чтобы машина не простаивала до наступления активного сезона для внедорожников, владелец автомобиля соорудил на своем УАЗе снежный отвал и чистит теперь себе и соседям проезд для дома.

УАЗ, владельцем которого является Максим Алексеев, побывал во всех акциях и экспедициях республиканского масштаба: в том числе в большой экспедиции от Воркуты до Сыктывкара в 2011 году, в этноэкспедиции "От Горки до Канавы", автопробеге "Белкомур", трофи-рейдах "Медвежий угол" и др.