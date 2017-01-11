14 обращений о продаже "фунфыриков" поступило от неравнодушных жителей республики на горячую линию Роспотребнадзора Коми

14 обращений от неравнодушных жителей Коми о продаже фунфыриков поступило на горячую линию Управления Роспотребнадзора Коми.

Три обращения были переданы в правоохранительные органы для принятия мер, в отношении остальных обращений были организованы внеплановые проверки торговых точек с участием сотрудников Роспотребнадзора по Коми. Во всех случаях факты не подтвердились.

Напомним, созданная при ведомстве опергруппа по выявлению запрещенной продукции продолжает свою работу. В настоящее время Роспотребнадзор Коми проводит рейдовые проверки с участием сотрудников полиции и прокуратуры республики.

По состоянию на 10 января проверено 303 предприятий торговли, аптечной сети с лабораторным контролем спиртосодержащей продукции и БАД. На исследования отобраны 21 образец спиртсодержащей продукции. На 33 объектах выявлены административные правонарушения и приостановлена реализация спиртсодержащей продукции объемом около 770 литров.

Так называемые фунфырики были выявлены и изъяты из продажи в торговых точках на территории Сыктывкара (ИП Плоскова Т.В., ООО "Квартет"), Ухты (ООО "Элегия"), Воркуты (ООО "Граф"), Сосногорска (ИП Бородина И.Ю.), Усть-Куломского района (ИП Игнатова Т.Н.) и Троицко-Печорского района (ИП Глазунова Г.М.).

В Ухте, Сыктывкаре и Троицко-Печорском районе была выявлена спиртосодержащая продукция без документов, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям. Реализация суррогатов также была приостановлена.

Во время проверок на 11 объектах были выявлены нарушения правил продажи отдельных видов товаров. Виновные привлечены к административной ответственности.

***Главным государственным санитарным врачом РФ 23 декабря 2016 года принято постановление №195 "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции".

В соответствии с постановлением, юрлицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта (этанола) более 25 процентов объёма готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).



