"Строитель" усилился игроками из Хабаровска

Сыктывкарский "Строитель" усилился тремя игроками.

Как рассказал директор команды Илья Першуков, ряды команды пополнили два игрока из "Ска-Нефтяника" (Хабаровск) Виталий Усов и Владимир Власюк.

Оба спортсмена прибыли в Сыктывкар по аренде до конца сезона.

Виталий Усов будет играть под 78-м номером. Возраст – 20 лет, род. 10.10.1996 г., рост 176 см, вес 64 кг, кандидат в мастера спорта России.

Владимир Власюк взял 47-й номер. Возраст – 20лет, род. 02.04.1996 г., рост 187 см, вес 83 кг, первый разряд.

Также, по словам Ильи Першукова, клуб дозаявит вратаря Василия Пахомова, который прошедший год провел в рядах Вооруженных сил России. Василий Пахомов в "Строителе" будет играть под 47-м номером.

Планируется, что новички примут участие уже в ближайших выездных играх. 14 и 15 января "Строитель" в Нижнем Новгороде сыграет со "Стартом-2", а 18 и 19 января - в Ульяновске с "Волгой-Черемшан".