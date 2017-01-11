Изменения в Устав Сыктывкара снова рассмотрят на публичных слушаниях

11 января 2017 года, 9:55 | Сыктывкар
Фото из архива КИ

Сегодня, 11 ноября, депутаты Сыктывкара на очередном заседании сессии рассмотрят вопрос о внесении изменений в Устав городского округа.

Накануне на заседании постоянных комиссий депутатского корпуса глава города Валерий Козлов пояснил, что изменения в главный документ вызваны изменениями федерального и регионального законодательств.

Валерий Козлов напомнил, что 30 ноября 2016 года было принято решение Совета о внесении изменений в Устав и назначении публичных слушаний на 15 декабря 2016 года. Данный проект был обусловлен тем, что ряд норм федерального законодательства к тому времени был изменен и во многом изменения носили технический характер. Однако, 5 декабря вступил в силу закон Республики Коми, который изменил модель управления муниципальными образованиями на территории региона. На публичных слушаниях от имени председателя Совета были внесены поправки, связанные с изменениями федерального и регионального законодательств, а также изменения в части уточнения функций и полномочий администрации Эжвинского района. Все изменения были опубликованы и направлены в Министерство юстиции России по Республике Коми.

28 декабря 2016 года Владимир Путин подписал два федеральных закона, которые, по словам Козлова, также необходимо отразить в Уставе. В том числе уточняются обязанности и полномочия муниципалитетов при организации отдыха детей в каникулярное время в части : обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, а не только организация отдыха. Также конкретизируются случаи досрочного прекращения полномочий глав муниципальных образований.

Публичные слушания по изменениям в Устав пройдут в администрации 25 января в 16 часов. На заседании комиссий было предложено подробно ознакомиться с поправками и до публичных слушаний внести свои предложения.



Светлана Быковская
Ключевые слова: совет сыктывкара, коми
Рубрика: Политика
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Комментарии (1)

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    Меня зовут
    11.01.2017 (10:32)
    0
    Молодцы. Оттянули время.

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