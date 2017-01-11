В Воркуте "Лада" сбила женщину
11 января 2017 года, 11:12 | Воркута
Вчера в дорожном происшествии в Воркуте пострадала женщина. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции республики. Инцидент зафиксирован около 17 часов.
Водитель 1976 года рождения двигался по улице Димитрова на личном автомобиле "ВАЗ-21110".
Напротив дома №7, выезжая из дворовой территории, он сбил женщину, которая шла по краю проезжей части по ходу движения транспорта.
У пострадавшей 1960 года рождения — закрытая травма колена, госпитализация ей не потребовалась.
Как отметили в ГИБДД, водитель "Лады" привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД шесть раз. Стаж вождения - с февраля 2012 года.
Ярослава Пархачева
Рубрика: Происшествия
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