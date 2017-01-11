По делу Гайзера арестованы 32 объекта недвижимости - СК

По делу Вячеслава Гайзера и других участников преступного сообщества арестованы 32 объекта недвижимости, деньги и иное имущество на общую сумму около 4,9 млрд руб. Об этом сообщил в интервью "Коммерсанту" заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

На вопрос корреспондента, как получилось, что сразу столько высокопоставленных чиновников оказалось под следствием, И.Краснов ответил, что речь не идет о какой-то кампании.

"Все эти дела — результат планомерной работы правоохранительных ведомств, следствия, оперативных служб, надзорных органов и Счетной палаты по противодействию коррупции. Мы вместе выявляем и изобличаем", - сказал он.

Например, материалы, которые легли в основу уголовного дела об организации преступного сообщества в отношении бывших руководителей Республики Коми, разрабатывались не один месяц. В результате установлено, что десятки предприятий были выведены обвиняемыми из государственной собственности и фактически превращены ими в свою вотчину. "Теперь наша задача — представить в суде доказательства виновности фигурантов дела и вернуть похищенное имущество государству. Завершить это расследование планируется в январе", - заявил И.Краснов.

Напомним, сам В.Гайзер вину не признает и не понимает, в чем его обвиняют. По мнению адвокатов эк-главы Коми, выдвинутые обвинения голословны, а доводы следствия подкреплены лишь оперативными справками.

***В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арестом уже больше года находятся экс-глава республики Вячеслав Гайзер, экс-заместитель главы Коми Алексей Чернов, ряд других фигурантов дела.