Игрок сыктывкарской юниорской команды стал лучшим нападающим Первенства России по хоккею с мячом

11 января 2017 года, 9:18 | Сыктывкар
Фото пресс-службы Минспорта РК

В Сыктывкаре завершились предварительные соревнования Первенства России по хоккею с мячом среди юниоров 18-19 лет.

10 января, на Республиканском стадионе в Сыктывкаре состоялось торжественное закрытие предварительных соревнований Первенства России по хоккею с мячом среди юниоров 18-19 лет, в церемонии приняли участие команда СШОР №1 (Сыктывкар), "Родина" (Киров), "Водник" (Архангельск), "Ракета" (Казань).

В результате проведенных игр на первом месте - команда "Водник". Второе место - у команды "Ракета", на третьем месте - дружина СШОР №1.

Награды командам вручал министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

"Закончились непростые соревнования. Вам пришлось бороться не только со своими соперниками, но и с очень морозной погодой. Тем не менее, вы смогли побороть все трудности. Трем лучшим командам отборочного турнира я хочу пожелать успехов на финале Первенства России этого года", - обратился к хоккеистам Николай Бережной.

Лучшим игроком и лучшим вратарем турнира стали члены команды "Водник" Илья Насекин и Александр Глотов. Лучшим нападающим признан Никита Агафонов (команда СШОР №1), лучшим защитником – Антон Блинков из команды "Ракета".

На закрытии турнира грамотой Министерства физической культуры и спорта Республики Коми "За активное участие в организации и проведении Кубка России по мини-хоккею с мячом среди мужских команд в г. Сыктывкаре 19-23 октябра 2016 года" наградили главного судью предварительных соревнований Евгения Петрова, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Комиинформ
Ключевые слова: хоккей с мячом, юниоры
Рубрика: Спорт
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