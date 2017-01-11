Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Сыктывдинском районе Коми /подробности/

Первая в этом году авария со смертельным исходом произошла на трассе Чебоксары-Сыктывкар в Сыктывдинском районе Коми.

Напомним, ДТП случилось вчера, 10 января, в 18.30.

На 760 км автодороги столкнулись автомашина Chery и грузовой фургон Isuzu.

Установлено, что водитель Chery двигался со стороны столицы Коми в направлении Кирова, фургон ехал навстречу.

На 760 км дороги водитель Chery, выполняя маневр обгона, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и лоб в лоб столкнулся с фургоном.

В результате ДТП на месте погиб пассажир - мужчина 1982 г.р, который находился на заднем пассажирском сиденье справа.

Позже в машине скорой помощи скончался еще один пассажир Chery - 26-летний мужчина. В момент ДТП находился на переднем пассажирском сиденье.

Среди пострадавших - водитель легкового авто 1989 г.р. и двое мужчин 1985 и 1983 г.р.

У водителя - травмы головы, тупая травма грудной клетки, закрытая травма позвоночника, перелом правого подколенника.

У пассажира 1985 г. р - травмы головы, тупая травма живота и грудной клетки, у мужчины 1983 г.р. - травмы головы, перелом бедра, травматический шок.

Все пострадавшие госпитализированы.

О водителе известно, что в течение года он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД пять раз, из них два раза - превышение скорости.

Машину водит с 2007 года. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.264 УК РФ.