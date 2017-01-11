Россияне стали есть меньше мяса, рыбы и молочных продуктов

11 января 2017 года, 9:00 |
Фото из архива "Комиинформа"

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подготовила ежегодный сборник "Регионы России. Социально-экономические показатели", из которого следует, что с 2013 по 2015 год жители России стали есть меньше мяса (на 2 кг в год на человека), рыбы (на 5 кг), сахара (на 1 кг), молока и молочных продуктов (на 9 кг).

В то же время специалисты отметили резкое увеличение потребления овощей и бахчевых. По оценкам экспертов, в частности, это связано с продуктовым эмбарго и контрсанкциями, пишут "Известия".

"В связи с падением доходов населения и одновременным ростом цен люди сильно изменили свой рацион и перешли в более дешевый сегмент продуктовых магазинов", — пояснила "Известим" генеральный директор Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России (АССАГРОС) Маргарита Попова.

Эксперты также отметили, что тенденция перехода покупателей с творога, сметаны и сливочного масла на более дешевые майонез, маргарин, а также творог и сливочное масло с добавлением растительных жиров может отрицательно сказаться на демографии.

Комиинформ
Ключевые слова: продукты, доход
Рубрика: Экономика
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