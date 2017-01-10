В Воргашоре управляющая компания была не готова к отопительному сезону

В поселке Воргашор продолжается работа штаба и специалистов по устранению последствий коммунальной аварии, которая произошла с 3 на 4 января, сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

"Поиском виновных в заморозке части квартир поселка Воргашор уже занимаются надзорные органы – прокуратура и жилищная инспекция, – сообщил руководитель администрации Игорь Гурьев. – Наша же задача сейчас провести окончательную регулировку тепловых систем в отдельно взятых домах, устранить свищи, развоздушить отдельные стояки, провести мероприятия по теплоизоляции, восстановить двери в квартиры, вскрытые в присутствии участковых ОМВД по г. Воркуте".

Коммунальщики реагируют на поступающие заявки от жителей, в том числе от тех, кто возвращается после новогодних каникул. По-прежнему оказывается помощь сантехнических бригад, в том числе сторонних организаций – ОАО РЖД, ПАО Т-Плюс, УК под руководством Николая Вантуха, ООО "Водоканал", МУП "СТС" и других.

Штаб в поселке Воргашор работает круглосуточно. На месте, помимо мэра Воркуты, также работает начальник главного управления МЧС России по Республике Коми Александр Князев. Постоянно проводится обход всех жилых и нежилых квартир для выявления проблемных случаев, за каждым домом закреплены дежурные бойцы МЧС РК. Также проводится работа по составлению списков жильцов которым в дальнейшем будет предложено расселиться из малозаселенных домов в более комфортный жилфонд поселка.

Между тем, по итогам проверки к отопительному периоду 2016-2017 гг., актом от 13 сентября 2016 года административная комиссия Воркуты установила неготовность ООО "Жилищно-эксплуатационный комплекс" (директор М.А. Медведев) к предстоящему отопительному периоду. В срок до 28 сентября управляющая компания должна была устранить замечания, зафиксированные в ходе работы комиссии. В частности, члены комиссии установили, что в отдельных домах, находящихся под управлением ООО "ЖЭК" визуально не определяется проведение работ по техническому обслуживанию запорно-регулирующей арматуры, частично нарушена целостность теплоизоляции трубопровода системы отопления в подвальных помещениях, нарушена плотность оборудования – наблюдается капельная течь запорной арматуры на трубопроводах систем отопления.

До указанного срока Управляющая компания не устранила все предписания комиссии, вследствие чего не получила паспорта готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов.



