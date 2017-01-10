В Коми нормативы потребления коммунальных услуг будут едиными по всей республике

В Республике Коми поэтапно скорректируют применяемые нормативы на коммунальные услуги.

Нормативы доведут до значений, определенных в соответствии с действующими федеральными нормативными правовыми актами.

Процесс перехода предполагается завершить во всех муниципальных образованиях региона не позднее 1 января 2020 года. Соответствующее постановление Правительство Республики Коми опубликовано в разделе "Сетевое издание "Перечень правовых актов..." официального Интернет-портала Республики Коми.

Как сообщили "Комиинформу" в Правительстве республики, единомоментное доведение применяемых нормативов до указанных размеров привело бы к резкому росту платы за тепловую энергию по отдельным категориям жилых домов. Это обусловлено тем, что в настоящее время на территории Республики Коми при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению применяются нормативы потребления тепловой энергии, действовавшие на 30.06.2012 и рассчитанные органами местного самоуправления в рамках ранее предоставленных полномочий с учетом действовавшего на тот момент законодательства.

Принятое республиканским Правительством решение позволяет смягчить отрицательные последствия для потребителей за счет плавного доведения размеров нормативов до обусловленных федеральным законодательством целевых значений.

При этом устанавливаемые нормативы потребления коммунальных услуг будут унифицированы по всем муниципальным образованиям с учётом дифференциации в зависимости от конструктивных и технических параметров, степени благоустройства многоквартирных и жилых домов, а также климатических условий.

Нормативы потребления коммунальных услуг применяются при отсутствии соответствующих приборов учета.