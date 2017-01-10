Страдающей острым лейкозом Татьяне Ануфриевой не успели сделать трансплантацию

10 января 2017 года, 20:50 | Ижемский
Фото vk.com/tatyana_kirpichenko

Ижемской поэтессе Татьяне Кирпиченко-Ануфриевой, страдающей острым лейкозом, не успели сделать трансплантацию костного мозга.

Об этом сама Татьяна сообщила в группе помощи "ВКонтакте".

Напомним, диагноз страдающей острым лейкозом молодой маме, поэтессе и учительнице из деревни Диюр Ижемского района — Татьяне Кирпиченко-Ануфриевой поставили в начале этого лета. В онкологическом диспансере Сыктывкара она прошла несколько курсов химиотерапии. После этого ее организму удалось достичь состояния ремиссии, однако анализ на совместимость с ее младшей сестрой, к сожалению, показал, что как донор костного мозга сестра Лидия совершенно не подходит. Все это время в республике проходил сбор средств, к которому подключились общественные организации, Союз писателей Коми и просто неравнодушные жители.

30 декабря, в преддверии Нового года, стало известно, что донор найден. О нем известно лишь то, что он из Германии, и подходит Татьяне на 100%.

В НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачёвой в Санкт-Петербурге Татьяна и ее мама прибыли 9 января. Сама трансплантация была назначена на 25 января.

Перед сложнейшей процедурой Татьяна должна была пройти обследование и высокодозную химиотерапию.

Сегодня стало известно, что операция по пересадке костного мозга невозможна из-за рецидива.

"К сожалению, произошло худшее из того, что могло произойти в нашей ситуации. У меня сверхранний рецидив, болезнь вернулась, в крови снова большое количество раковых клеток. Мы не успели сделать трансплантацию. Меня срочно отправляют в Сыктывкарский онкодиспансер на высокодозную химиотерапию", - написала Татьяна.

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Ольга Белова
Ключевые слова: медицина, всем миром, благотвоительность
Рубрика: Общество
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Комментарии (3)

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    taiti
    10.01.2017 (20:58)
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    Господи помоги!
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    Николай
    10.01.2017 (21:5)
    0
    Молитва поможет Татьяне,молитва по соглашению.
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    Кто с нами
    10.01.2017 (21:8)
    0
    Дружно читаем молитву. "Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты сказал пречистыми устами Твоими: «Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Непреложны словеса Твои, Господи, милосердие твое безприкладно и человеколюбию Твоему нет конца. Сего ради молим Тебя: даруй нам, рабам Твоим (имена молящихся), согласившимся просить Тебя о даровании исцеления и здравия болящей рабе Твоей Татиане, исполнение нашего прошения. Но не как мы хотим, но как Ты. Да будет воля Твоя во веки. Аминь."

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