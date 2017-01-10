Страдающей острым лейкозом Татьяне Ануфриевой не успели сделать трансплантацию

Ижемской поэтессе Татьяне Кирпиченко-Ануфриевой, страдающей острым лейкозом, не успели сделать трансплантацию костного мозга.

Об этом сама Татьяна сообщила в группе помощи "ВКонтакте".

Напомним, диагноз страдающей острым лейкозом молодой маме, поэтессе и учительнице из деревни Диюр Ижемского района — Татьяне Кирпиченко-Ануфриевой поставили в начале этого лета. В онкологическом диспансере Сыктывкара она прошла несколько курсов химиотерапии. После этого ее организму удалось достичь состояния ремиссии, однако анализ на совместимость с ее младшей сестрой, к сожалению, показал, что как донор костного мозга сестра Лидия совершенно не подходит. Все это время в республике проходил сбор средств, к которому подключились общественные организации, Союз писателей Коми и просто неравнодушные жители.

30 декабря, в преддверии Нового года, стало известно, что донор найден. О нем известно лишь то, что он из Германии, и подходит Татьяне на 100%.

В НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачёвой в Санкт-Петербурге Татьяна и ее мама прибыли 9 января. Сама трансплантация была назначена на 25 января.

Перед сложнейшей процедурой Татьяна должна была пройти обследование и высокодозную химиотерапию.



Сегодня стало известно, что операция по пересадке костного мозга невозможна из-за рецидива.

"К сожалению, произошло худшее из того, что могло произойти в нашей ситуации. У меня сверхранний рецидив, болезнь вернулась, в крови снова большое количество раковых клеток. Мы не успели сделать трансплантацию. Меня срочно отправляют в Сыктывкарский онкодиспансер на высокодозную химиотерапию", - написала Татьяна.