В здании Пенсионного фонда в Сосногорске дали свет

Подача электричества возобновлена в здании Пенсионного фонда в Сосногорске. Но прием граждан так и не начат в связи с окончанием рабочего дня. Жители города рассчитывают получить необходимые им услуги завтра.



Как сообщила "Комиинформу" руководитель Коми регионального центра "ЖКХ Контроль" Дарья Шучалина, к которой сегодня днем обратились ветераны Сосногорска с жалобой на отсутствие света, воды и канализации в местном офисе ПФР, в 16.45 электроснабжение здания восстановлено. Однако поскольку до конца рабочего дня оставалась всего четверть часа, сотрудники не стали начинать прием граждан.

"Пока не ясно, сохраняются ли проблемы с системами водоснабжения и канализации. Как мне рассказали пожилые горожане, коллектив фонда весь день просидел на своих рабочих местах, однако из-за отсутствия света не работали ни телефоны, ни компьютеры. К сожалению, резервными источниками электроэнергии, как оказалось, здание не оснащено", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, пока остается не ясным, возобновлена ли подача воды и урегулированы ли сбои с канализационной системой. Между тем, горожане рассчитывают, что завтра с утра фонд будет функционировать в плановом режиме.



