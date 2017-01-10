В Сыктывкарском суде исследуют тома уголовного дела Александра Протопопова

В Сыктывкарском городском суде продолжается процесс в отношении бывшего начальника УФСИН России по Коми Александра Протопопова, а также его бывшего заместителя Валерия Иванова, экс-начальника колонии-поселения №34 Романа Коржова и представителя ООО "Эстет" Рамалы Джаббарлы.

В начале заседания сторона защиты намеревалась закрыть процесс от прессы, мотивируя это тем, что содержание имеющихся в деле показаний одних участников процесса может подорвать авторитет и деловую репутацию других.

Процесс намеревались закрыть, чтобы не допустить разглашения этих сведений, однако судья не удовлетворил ходатайство адвокатов. Журналистам разрешили присутствовать в открытом заседании.

В итоге в течение дня в суде исследовали 20 томов материалов дела. А.Протопопову предъявлено обвинение в растрате, т.е. хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). Кроме того, ему вменяется получение взятки за совершение незаконных действий в крупном размере (п."в" ч.5 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, с марта 2014 по октябрь 2015 года, Протопопов, будучи руководителем регионального управления ФСИН, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ивановым, Коржовым и Джаббарлы, в нарушение закона демонтировали и вывезли более девяти тысяч железобетонных плит, составлявших дорожное полотно автомобильных дорог, ведущих из поселка Вожский Удорского района и поселка Вежайка Усть-Вымского района республики в сторону Архангельской области. Эти объекты недвижимости находились в федеральной собственности и были закреплены на праве хозяйственного ведения за ГУП "Учреждение М-222/6" ГУИН Минюста России и "Учреждение М-222/3" ГУИН Минюста России, а после его ликвидации переданы в оперативное управление ФКУ КП-34 ГУФСИН России по Республике Коми и ФКУ КП-32 ГУФСИН России по Республике Коми.

В результате реализации похищенного федерального имущества Протопопов, согласно придуманному им порядку распределения средств, получил от Джаббарлы 725 тысяч рублей. Российской Федерации противоправными действиями причинен ущерб в размере более 14 миллионов рублей.

В период с августа по декабрь 2014 года Протопопов в нарушение требований законодательства о защите конкуренции создал условия для заключения обществом с ограниченной ответственностью "Эстет" с исправительными учреждениями республики договоров поставок овощей, за что получил от представителя ООО Рамала Джаббарлы в качестве взятки денежное вознаграждение в размере 625 тысяч рублей. Общая цена договоров поставок составила не менее 10,5 миллионов рублей, а полученная ООО "Эстет" прибыль - не менее 1,6 миллионов рублей.

В ходе предварительного расследования Протопопов не признал вину по предъявленному обвинению, Иванов и Коржов – признали вину частично, Джаббарлы – признал вину в полном объеме.

Александр Протопопов находится под стражей почти год.