Комиэнерго: "Коммерческие интересы ООО "Вега" могут нарушить бесперебойное водоснабжение большей части жителей Сыктывкара"

"Комиэнерго" отстаивает в суде надежность схемы электроснабжения водоочистных сооружений.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе энергокомпании, ООО "Вега" осуществляет строительство нового многоквартирного жилого дома в местечке Лесозавод Сыктывкара. С заявкой на заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям строительная компания обратилась в адрес филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго".

Для подключения к электрическим сетям данного объекта необходимо осуществить строительство трансформаторной подстанции. Специалисты "Комиэнерго" разработали технические условия, предусматривающие установку собственной ТП с подключением к транзитным кабельным линиям, питающим водоочистные сооружения Сыктывкара, сохранив при этом надежность схемы электроснабжения стратегически важного объекта.

В целях снижения размера платы ООО "Вега" предложило самостоятельно установить подстанцию. Однако, внедрение в схему стороннего энергообъекта может повлиять на управляемость энергоснабжением водоочистных сооружений, что впоследствии станет угрозой бесперебойного водоснабжении большей части жителей столицы республики. Поэтому сетевая компания предложила другие (более удаленные) точки для присоединения к электросетям, что вызвало удорожание стоимости подключения. Это вновь не устроило заявителя, и он обратился с жалобой на энергетиков в орган антимонопольного регулирования и арбитражный суд.

Сегодня "Комиэнерго" отстаивает свои законные действия при осуществлении технологического присоединения и надежность водоснабжения большей части жителей Сыктывкара в суде, и до появления судебного решения по данному вопросу считает решение УФАС по РК о выдаче предупреждения о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства необоснованным и преждевременным.