К проекту "Комиинформа" "Добрые ёлКИ" присоединились десятки добровольцев

"Комиинформ" подводит итоги акции "Добрые ёлКИ", организованной агентством в канун Нового года. В качестве подопечных добровольцев и благотворителей оказались 23 воспитанника социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в селе Ыб Сыктывдинского района.

Помочь детям от трех до 18-ти лет весело и с пользой провести новогодние праздники можно было не только подарками и средствами, но и организацией интересных мероприятий.

Так, добрыми помощниками стали руководство и сотрудники спортивной школы по плаванию "Орбита", театра оперы и балета, азербайджанской национально-культурной автономии, Управление МЧС по Коми, МВД по Коми, известные шоумены братья Иван и Константин Басковы, младший из которых является депутатом Совета села Выльгорт, депутат Госсовета РК Степан Чураков, республиканская филармония, простые жители Сыктывкара.

"Мы намеренно выбрали сельский центр, в котором в силу печальных жизненных обстоятельств оказываются ребята из деревень. Мы верим, что они вернутся в семьи, переживающие сейчас не лучшие времена или обязательно найдут новых родителей. Но независимо от того, когда это произойдет, хочется, чтобы их окружала забота и внимание каждый день, а особенно в праздник, - подчеркнула руководитель ИА "Комиинформ" Ирина Власенко. - Мы благодарны всем нашим партнерам, откликнувшимся на призыв создать детям праздник. Уверена, многие из них сохранят добрые отношения с центром в селе Ыб. Также мы благодарим директора центра Оксану Гитеву и ее сотрудников, ставшими на время для ребят самыми близкими людьми. "Чужих детей не бывает" - это правда, и отклик жителей Сыктывкара на акцию доказал это".