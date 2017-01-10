В Сыктывкаре станет меньше чиновников
Сотрудники аппарата Совета депутатов Сыктывкара в ближайшее время могут потерять статус муниципальных служащих.
Завтра, 11 января, на очередном заседании сессии народные избранники должны внести изменения в решение Совета от 4 декабря 2013 года "Об утверждении Положения об Управлении по обеспечению деятельности Совета городского округа". Изменения касаются вопроса изменения статуса работников аппарата Совета депутатов, которые переводятся на немуниципальную.
Как и полагается по закону, после принятия решения все сотрудники аппарата будут предупреждены за два месяца о предполагаемых изменениях в их карьере. Если специалисты примут решение остаться на своем рабочем месте, они лишатся ряд гарантий, предусмотренных для чиновников: надбавок за классный чин, сократится продолжительность ежегодных отпусков, не будет льгот по оплате проезда к месту отдыха и обратно и т.д.
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Комментарии (1)
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гнездо кукушки10.01.2017 (17:27)Обалденно. Они ведь не решали задач муниципалитета. Они наверно туда ходили коридоры подметать?
Ну з...