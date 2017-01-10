В Сыктывкаре станет меньше чиновников

Сотрудники аппарата Совета депутатов Сыктывкара в ближайшее время могут потерять статус муниципальных служащих.

Завтра, 11 января, на очередном заседании сессии народные избранники должны внести изменения в решение Совета от 4 декабря 2013 года "Об утверждении Положения об Управлении по обеспечению деятельности Совета городского округа". Изменения касаются вопроса изменения статуса работников аппарата Совета депутатов, которые переводятся на немуниципальную.

Как и полагается по закону, после принятия решения все сотрудники аппарата будут предупреждены за два месяца о предполагаемых изменениях в их карьере. Если специалисты примут решение остаться на своем рабочем месте, они лишатся ряд гарантий, предусмотренных для чиновников: надбавок за классный чин, сократится продолжительность ежегодных отпусков, не будет льгот по оплате проезда к месту отдыха и обратно и т.д.





