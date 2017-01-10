В Сыктывкаре станет меньше чиновников

10 января 2017 года, 17:17 | Сыктывкар
Фото из архива КИ

Сотрудники аппарата Совета депутатов Сыктывкара в ближайшее время могут потерять статус муниципальных служащих.

Завтра, 11 января, на очередном заседании сессии народные избранники должны внести изменения в решение Совета от 4 декабря 2013 года "Об утверждении Положения об Управлении по обеспечению деятельности Совета городского округа". Изменения касаются вопроса изменения статуса работников аппарата Совета депутатов, которые переводятся на немуниципальную.

Как и полагается по закону, после принятия решения все сотрудники аппарата будут предупреждены за два месяца о предполагаемых изменениях в их карьере. Если специалисты примут решение остаться на своем рабочем месте, они лишатся ряд гарантий, предусмотренных для чиновников: надбавок за классный чин, сократится продолжительность ежегодных отпусков, не будет льгот по оплате проезда к месту отдыха и обратно и т.д.



Светлана Быковская
Ключевые слова: Сыктывкар, совет сыктывкара, МСУ, коми, власть
Рубрика: Экономика
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Комментарии (1)

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    гнездо кукушки
    10.01.2017 (17:27)
    1
    Обалденно. Они ведь не решали задач муниципалитета. Они наверно туда ходили коридоры подметать?

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