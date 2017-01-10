В Сыктывкаре "накрыли" квартиру, из окна которой торговали "фунфыриками"

Полиция Сыктывкара проводит рейды по выявлению и пресечению незаконной продажи спиртосодержащих жидкостей.

Активную помощь в борьбе с нелегальной торговлей оказывают жители столицы Коми, которые сообщают адреса, где осуществляется реализация продукции, небезопасной для здоровья и жизни человека. В основном это частный сектор.

Так, на днях сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г.Сыктывкару был проверен один из адресов, который фигурировал в трех сообщениях граждан. Торговля была организована в самом центре города.

За то время, пока полицейские наблюдали за домом, были зафиксированы три факта реализации спиртосодержащей жидкости. При этом "клиенты" даже не заходили в дом, поскольку торговля ведется через окно квартиры, расположенной на первом этаже. Об этом свидетельствует утоптанная тропинка, ведущая к окну.

Полицейскими установлено, что торговлю запрещенной жидкостью осуществляла местная жительница, 1976 года рождения. Женщина проживает в квартире вместе с несовершеннолетним сыном.

Местные жители, ведущие асоциальный образ жизни, – постоянные клиенты. Хотя иногда сыктывкарка продает смертельную жидкость и случайным клиентам. Стоимость одной бутылочки составляет от 30 до 35 рублей.

В ходе проверки сотрудники полиции изъяли из квартиры четыре емкости спиртосодержащей жидкости, которые направлены на исследование. Женщина, торговавшая зельем, была доставлена в отдел полиции, где в отношении нее был составлен административный материал по статье 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)".

Сотрудники полиции отметили, что данная квартира находится под постоянным контролем, а также что рейды по выявлению мест и пресечению незаконной реализации спиртосодержащей жидкости будут проводиться и дальше, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

***В конце прошлого года главным государственным санитарным врачом страны было принято постановление от 23.12.2016 № 195 "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией".

В соответствии с постановлением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо было приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 % объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Данное постановление вступило в силу 26 декабря. Такие меры были приняты для противодействия случаям распространения спиртосодержащих жидкостей, употребление которых приводит к отравлению.

С целью выявления и пресечения незаконной продажи, так называемых, фунфыриков полиция Сыктывкара совместно с прокуратурой и Роспотребнадзором регулярно проверяет торговые организации и индивидуальных предпринимателей.