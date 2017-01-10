В Сыктывкаре судят трех юных разбойников

10 января 2017 года, 17:07 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех 16-летних подростков, обвиняемых в двух разбойных нападениях, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья (ч.2 ст.162 УК РФ). Одному из фигурантов также вменена кража чужого имущества (ч.1 ст.158 УК РФ).

По данным следствия, в конце сентября 2016 года в ночное время возле дома по улице Зои Космодемьянской в Сыктывкаре подростки, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили два разбойных нападения. В первом случае жертвой злоумышленников стал 25-летний нетрезвый местный житель. У него подростки просили купить им спиртное. За отказ они руками и ногами избили потерпевшего и похитили у него сотовый телефон и 100 рублей, причинив телесные повреждения, впоследствии квалифицированные как легкий вред здоровью, и материальный ущерб на сумму около 7 тысяч рублей. После разбоя один из подростков похитил аккумулятор из машины, принадлежавшей супруге потерпевшего, стоимостью более 3 тысяч рублей.

На следующий день злоумышленники напали на 33-летнего мужчину, который шел по улице с девушкой. Пока один из подростков удерживал за руки девушку, другие избивали мужчину (преступными действиями ему причинен легкий вред здоровью). У потерпевшего нападавшие похитили сотовый телефон стоимостью 4 тыс. рублей.

В ходе расследования уголовного дела в отношении одного из фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй - находится под домашним арестом, к третьему - применена подписка и невыезде и надлежащем поведении.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.

Комиинформ
Ключевые слова: разбой
Рубрика: Право
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