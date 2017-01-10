Комиэнерго на 18 млн. рублей увеличит затраты на ремонтную кампанию в 2017 году

В 2017 году филиал МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" направит на ремонтную кампанию 331 млн. рублей. Это на 18 млн. рублей больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба компании.

В филиале разработан комплекс мероприятий, цель которых - повышение надежности и эффективности работы электросетевого хозяйства Республики Коми.

В рамках ремонтной кампании планируется капитально отремонтировать около 1 тыс. км воздушных и кабельных линий 0,4-220 кВ, расчистить от поросли более 1,4 тыс. га трасс линий электропередачи.

Для надежного электроснабжения 723 жителей Усинского района будут отремонтированы 28 км линии 10 кВ и воздушный переход через р.Праскан-Шар.

Еще 20 км линии 10 кВ – для электроснабжения с.Дон Усть-Куломского района, 6 км – для потребителей поселка Студенец, деревень Вогваздино и Ероздино Усть- Вымского района.

Для обеспечения стабильной работы объектов нефтегазовой отрасли, а также повышения качества электроснабжения потребителей Усинского района запланирован капитальный ремонт трансформатора 220 кВ на подстанции "Промысловая".

Еще один крупный ремонт трансформатора 110 кВ пройдет на подстанции "В/с №4 ш.Воркутинская" - от него запитаны объекты АО "Воркутауголь". Как и в прошлом году, 67% всех запланированных работ будут выполнены хозяйственным способом.

***ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (входит в группу "Россети") – крупнейшая электросетевая компания Северо-Западного федерального округа. Является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Республике Карелия и Республике Коми. Площадь территории обслуживания составляет порядка 1,4 млн кв. км с населением около 5,8 млн человек. В компании работает более 14,8 тысяч сотрудников.