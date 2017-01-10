По иску прокуратуры Сыктывкара региональный минздрав обязан обеспечить инвалида жизненно необходимым лекарством

Сыктывкарский городской суд удовлетворил иск прокурора Сыктывкара и возложил на Министерство здравоохранения Республики Коми обязанность обеспечить местную жительницу-инвалида жизненно необходимым лекарственным препаратом. Помимо этого ответчик обязан возместить сыктывкарке денежные средства, которые она потратила на приобретение указанного препарата.

Обращению в суд предшествовала проверка, проведенная прокуратурой Сыктывкара по обращению местной жительницы. Прокуратура установила, что в марте 2015 невролог и кардиолог Коми республиканской больницы по жизненным показаниям рекомендовали пенсионерке для постоянного приема лекарственный препарат "Ксарелто". Врачи указали, что замена этого препарата на лекарственный препарат аналогичного действия нецелесообразна. Несколько раз в Сыктывкарской городской поликлинике № 3, где женщина состоит на диспансерном учете, выписывали льготные рецепты на получение этого лекарства, однако по причине его отсутствия в аптечной сети получить "Ксарелто" сыктывкарка не могла и вынуждена была приобретать препарат за счет собственных средств.

"В силу закона Министерство здравоохранения Республики Коми является органом исполнительной власти, осуществляющим проведение торгов по закупке лекарственных средств и изделий медицинского назначения для льготных категорий граждан. Ведомство обязано обеспечить их наличие в аптечных учреждениях, осуществляющих льготный отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения", - отметили надзорном ведомстве.

Прокуратура Сыктывкара в защиту нарушенных прав инвалида направила в суд иск о возложении на Министерство здравоохранения обязанности обеспечить заявительницу лекарственным препаратом в количестве, необходимом для проведения лечения, а также возместить ей расходы в размере 6 тыс. рублей, потраченные на приобретение лекарства.

Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его дальнейшее исполнение