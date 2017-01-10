Здание Пенсионного фонда в Сосногорске обесточено и обезвожено

Здание филиала Пенсионного фонда в Сосногорске сегодня оказалось без электричества, воды и канализации. Из-за сбоев в коммунальных системах сотрудники не ведут прием граждан. Но при этом не сообщают посетителям, в какие сроки планируется устранение аварии, чтобы горожанам было возобновлено оказание услуг.

Как сообщила "Комиинформу" руководитель Коми регионального центра "ЖКХ Контроль" Дарья Шучалина, на протяжении первой половины дня ветераны Сосногорска сигнализируют в региональный центр о том, что здание Пенсионного фонда оказалось отключено от электричества. Помимо этого, возникли проблемы с канализацией. Также в здании нет воды.

"В связи со сбоем в обеспечении коммунальными услугами офис не ведет прием граждан. Но людям не сообщают: когда будут устранены проблемы. Притом что многим посетителям получить услуги требуется в срочном порядке. В результате часть горожан продолжает оставаться в здании, но у них нет возможности пользоваться туалетом, - сообщила собеседница агентства. – С местным руководством фонда пока связаться по телефонам не удается. Информация доведена до руководства Сосногорска. Пока не ясно, обращался ли коллектив фонда в администрацию с просьбой оказать помощь в восстановлении коммунальных систем".

Поступивший от центра "ЖКХ Контроль" сигнал о проблемах в здании (по предварительной информации, оно находится в собственности Пенсионного фонда) аппарат руководителя администрации района направил в управление ЖКХ. В ближайшие часы профильная структура выяснит, каковы причины аварии и необходимо ли подключиться к решению проблемы коммунальным службам.