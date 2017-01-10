Президент России подписал перечень поручений по итогам итогового "Форума Действий" ОНФ
Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания итогового "Форума Действий" Общероссийского народного фронта, состоявшегося 22 ноября 2016 г. в Москве.
Правительству РФ поручено до 1 февраля 2017 г. обеспечить доработку проекта федерального закона "О финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций" и принять его в первоочередном порядке.
Также кабмину необходимо обеспечить переход на электронную форму торгов по продаже подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества, проводимых в том числе юридическими лицами, осуществляющими от имени Российской Федерации функции продавца, в целях повышения эффективности и прозрачности проведения таких торгов. В том числе нужно представить предложения о целесообразности законодательного урегулирования вопросов, касающихся установления критериев очередности проведения капитального ремонта многоквартирных домов с учетом физического износа. Срок – 1 марта 2017 г.
До 1 мая следующего года правительство должно представить предложения по усилению контроля за реализацией программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 гг.)", и повышению ответственности субъектов РФ, участвующих в этой целевой программе, за неисполнение принятых обязательств по развитию туристско-рекреационного комплекса России, продвижению туристского продукта нашей страны на мировом и внутреннем туристских рынках, а также по созданию условий для привлечения средств частных инвесторов.
Помимо этого, к тому же сроку кабмин должен внести изменения в законодательство Российской Федерации, предусматривающие открытый доступ к информации о ходе создания и деятельности туристско-рекреационных кластеров, включая сроки ввода в эксплуатацию туристских объектов, а также об освоении бюджетных средств и средств внебюджетных источников, привлеченных для реализации мероприятий программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 гг.)".
Также до 1 февраля правительство рассмотрит вопрос и представит доклад о возможности использования находящихся в государственной или муниципальной собственности объектов социальной инфраструктуры для детей частными организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими образовательные программы дошкольного образования или осуществляющими присмотр и уход за детьми до трех лет в рамках дошкольного образования.
В том числе необходимо представить предложения о внесении в законодательство изменений, предусматривающих создание механизма общественного контроля и учета мнения граждан при разработке и утверждении территориальных схем обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и при выборе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Срок – 15 февраля 2017 г.
Президент поручил наделить должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор, государственный надзор в области использования и охраны водных объектов, федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, дополнительными полномочиями по пресечению правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования, а также по составлению протоколов о таких правонарушениях. Помимо этого, правительству придется подумать об установлении ответственности должностных лиц, осуществляющих лесопатологические обследования, за сокрытие и искажение результатов таких обследований, а также должностных лиц, составляющих и утверждающих акты лесопатологических обследований, за содержащуюся в них недостоверную информацию. Все это нужно подготовить к 1 апреля 2017 г.
Другой вопрос - предоставление физическим и юридическим лицам в собственность или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, исключительно на конкурсной основе. Срок исполнения поручения - 1 мая 2017 г.
Этот блок поручений будет курировать глава кабмина Дмитрий Медведев.
Правительству совместно с органами государственной власти субъектов России до 1 апреля президент поручил рассмотреть вопрос о включении в перечень показателей, характеризующих общие критерии независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования, показателей доступности таких услуг для инвалидов.
При этом необходимо установить границы лесов, расположенных на землях населенных пунктов, и внести в Единый государственный реестр недвижимости (в том числе в реестр границ) сведения о таких лесах. Доклад нужно подготовить до 1 июня 2017 г., далее – один раз в полгода.
К 1 апреля следующего года также правительство рассмотрит вопрос о включении лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в состав лесопарковых зеленых поясов, а к 1 марта – проанализирует ситуацию в области охраны здоровья обучающихся в образовательных организациях и примет необходимые меры по охране их здоровья, включая оказание первичной медико-санитарной помощи.
Ответственными за исполнение этого перечня поручений назначены Дмитрий Медведев и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов России.
В другом блоке поручений главы государства говорится о том, что правительству РФ совместно с Банком России необходимо представить предложения об установлении обязанности кредитных и некредитных финансовых организаций проводить проверку наличия у гражданина обязательств по договорам кредита при выдаче ему потребительского займа. В том числе нужно подумать об ограничении прав кредитора на истребование просроченной задолженности по договору потребительского кредита в случае если на момент заключения такого договора соотношение размера ежемесячного дохода заемщика и размера его ежемесячного совокупного долга превышало предельное значение, устанавливаемое Банком России. Срок – 1 марта 2017 г. Ответственные в данном случае выступают Медведев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Также в перечне говорится о необходимости рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ организовать во взаимодействии со средствами массовой информации, включая региональные теле- и радиоканалы, периодические печатные издания и сетевые издания, регулярную информационно-разъяснительную работу с населением о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования, в том числе о формах участия граждан в ее проведении. По данному вопросу до 15 апреля должен быть представлен доклад. За это отвечают высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
Генеральной прокуратуре к 1 июня поручено провести проверку законности выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию находящихся в государственной или муниципальной собственности объектов социальной сферы, которые не используются по целевому) назначению и фактически являются объектами незавершенного строительства. Ответственный – генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
Помимо этого, Генеральной прокуратуре РФ и Счетной палате России до 1 апреля необходимо провести проверку туристско-рекреационных кластеров "Амур" (Амурская область), "Северная мозаика" (Республика Саха (Якутия), "Елец" (Липецкая область), "Тункинская долина" (Республика Бурятия) по вопросу эффективности использования средств бюджетов и средств внебюджетных источников при создании и функционировании указанных кластеров.
Ответственными назначены руководители упомянутых органов Юрий Чайка и председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Комментарии (0)
Авторизоваться или Зарегистрироваться