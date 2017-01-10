"Комиавиатранс" отменил рейсы в Ижевск

10 января 2017 года, 15:26 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Новое направление, введенное компанией "Комиавиатранс", оказалось невостребованным.

Напомним, 1 декабря 2016 года региональный авиаперевозчик "Комиавиатранс" расширил маршрутную сеть: жители Коми могли долететь из Сыктывкара в Ижевск, Тюмень и Челябинск с минимальной транзитной посадкой в аэропорту Перми.

Как сообщил "Комиинформу" директор компании Александр Пономарев, рейс оказался не нужен Ижевску. "Из Сыктывкара не было продано ни одного билета, на это и не рассчитывали. А из Перми на Ижевск был в декабре продан один билет", - пояснил А.Пономарев.

Как сообщили в справочной "Комиавиатранса", стоимость билета из Сыктывкара в Ижевск составляла 5700 рублей, из Перми в Ижевск - 2017 рублей.
Полеты в Челябинск и Тюмень из Сыктывкара сохраняются. В Челябинск можно улететь по вторникам и четвергам за 6200 рублей, а в Тюмень - по понедельникам и пятницам за 6700 рублей.

Юлия Николаева
Ключевые слова: стоимость, расписание, комиавиатранс, Ижевск, билеты
Рубрика: Экономика
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