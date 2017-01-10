В Сыктывкаре меняется порядок предоставления дополнительных оплачиваемых дней к отпуску для чиновников

Отпуск муниципальных чиновников в Сыктывкаре будет исчисляться по-новому. Количество дополнительных оплачиваемых дней к отпуску теперь будет зависеть от выслуги лет.

Соответствующее решение будет принято на заседании городского Совета депутатов 11 января.

Так сегодня продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска служащих, занимающих высшие и главные должности, составляет 35 календарных дней, после внесения изменений он сократится до 30 дней.

Кроме того, дополнительные дни к отпуску муниципальным чиновникам до сего дня начисляются по одному за каждый год. После внесения изменений дополнительные оплачиваемые дни к отпуску будут исчисляться по следующей схеме: до 5 лет муниципального стажа - плюс один день, от 5 до 10 лет — плюс пять дней, от 10 до 15 лет — семь дней, от 15 лет — десять дней.





