В Сыктывкаре меняется порядок предоставления дополнительных оплачиваемых дней к отпуску для чиновников

10 января 2017 года, 15:44 | Сыктывкар
Фото Ирины Кнутас

Отпуск муниципальных чиновников в Сыктывкаре будет исчисляться по-новому. Количество дополнительных оплачиваемых дней к отпуску теперь будет зависеть от выслуги лет.

Соответствующее решение будет принято на заседании городского Совета депутатов 11 января.

Так сегодня продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска служащих, занимающих высшие и главные должности, составляет 35 календарных дней, после внесения изменений он сократится до 30 дней.

Кроме того, дополнительные дни к отпуску муниципальным чиновникам до сего дня начисляются по одному за каждый год. После внесения изменений дополнительные оплачиваемые дни к отпуску будут исчисляться по следующей схеме: до 5 лет муниципального стажа - плюс один день, от 5 до 10 лет — плюс пять дней, от 10 до 15 лет — семь дней, от 15 лет — десять дней.



Светлана Быковская
Ключевые слова: совет сыктывкара, отпуск, коми, госслужба
Рубрика: Экономика
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