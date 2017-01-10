В Ненецком округе выпустят учебные пособия на ижемском диалекте

10 января 2017 года, 14:47 |
Фото Ярославы Пархачёвой

Учебные пособия на ижемском диалекте языка коми издадут в Ненецком автономном округе. Как пишет газета "Наръяна вындер", до мая инициативная группа соберет необходимую информацию. Выход изданий запланирован на осень.

В частности, планируют выпустить в виде брошюр пособия для чтения, письма, русско-ижемский словарь и другую учебную литературу. "За основу взят ижемский диалект, он наиболее удобен для изучения и легок для восприятия, в отличие от литературного коми", – рассказали авторы.

По словам инициатора проекта Ивана Рочева, проблема в округе заключается в том, что коми перестают общаться в семьях на родном языке. Родной язык знают только пожилые люди. Брошюры должны способствовать популяризации коми языка.

Проект "Родной язык – основа духовности и культуры этноса коми-ижемцев" Ивана Рочева и активистов регионального общественного движения из села Ижма "Изьватас" получил финансовую поддержку на XII конкурсе социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ". Проект стал победителем в номинации "Духовность и культура".

Комиинформ
Ключевые слова: учебники, НАО, коми язык
Рубрика: Общество
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