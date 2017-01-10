Глава МЧС Владимир Пучков поручил разобраться с виновными в коммунальной аварии в Воркуте

10 января 2017 года, 14:25 |
Фото Владимира Жарука

Глава МЧС Владимир Пучков поручил разобраться с виновными в нарушении работы системы отопления в Республике Коми, где в период аномальных холодов без тепла остались жители многоквартирных домов.

"Классический пример безответственности должностных лиц на местах. Заполярье. Мы что не знаем, что такое мороз в Воркуте? Разморозить системы в жилых домах", - сказал В.Пучков во время селекторного совещания, обращаясь к местным властям.

Министр поручил начальнику НЦУКС Виктору Яцуценко и директору департамента надзорной деятельности Сергею Кададову детально разобраться в происшедшем и наказать виновных, сообщает Интерфакс.

"Сначала создаем проблемы - потом героически их преодолеваем. Это касается и ряда других регионов нашей страны", - заявил В.Пучков.

Он поручил разобраться с соответствующими руководителями и привлечь их к ответственности в соответствии с законом "О защите населения и территорий".

По данным МЧС России, 6 января в населенном пункте Воргашор Воркутинского городского округа в результате завоздушивания системы отопления произошло нарушение теплоснабжения в 33 квартирах пяти жилых домов с населением 62 человека, в том числе 16 детей. Аварийно-восстановительные работы были завершены утром 10 января. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекались 96 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России - 36 человек и 4 единицы техники.

Комиинформ
Ключевые слова: ЖКХ
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (1)

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    Воркутинка с Ломоносова
    10.01.2017 (15:20)
    0
    Про воркутинский водовод не забудьте, будьте любезны, господа-товарищи, не то авария будет -уже регионального масштаба и виновных искать будут уже не в Воркуте. Имеющий уши! Ау!


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