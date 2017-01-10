К проведению Суперкубка России по хоккею с мячом в Сыктывкаре все готово

10 января 2017 года, 13:50 | Сыктывкар

22 января в 13 часов на Республиканском стадионе в столице Коми пройдет матч за Суперкубок России по хоккею с мячом. На организационном комитете по подготовке к проведению столь значимого состязания министр физкультуры и спорта региона Николай Бережной отметил, что к приезду команд и самой игре все уже готово или будет готово к означенной дате.

Инициатива провести в Сыктывкаре матч, в котором встретятся победитель Суперлиги "Енисей" из Красноярска и обладатель Кубка России "СКА-Нефтяник" из Хабаровска, принадлежит республиканской федерации хоккея с мячом. Идея была одобрена российской федерацией. Немаловажную роль в принятии такого решения сыграло и то, что глава Коми Сергей Гапликов обещал, что организована игра будет на высоком уровне. Кстати, свой приезд на Суперкубок подтвердил президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник

Спортивные власти республики постарались выполнить все требования, предъявляемые к проведению статусного матча. На Республиканском стадионе было улучшено освещение, раздевалки стали комфортнее, закуплены новые бортики и заградительные сетки, появится современное широкоформатное светодиодное табло и ледозаливочная машина.

Трансляцию матча будет вести не только Коми республиканский канал "Юрган", но и один из каналов субхолдинга "Матч". Более того, съемочная группа из Москвы останется в Сыктывкаре и будет работать на Первенстве мира среди юниоров, которое пройдет неделей позже.

"Трудно представить лучшее средство пропаганды здорового образа жизни, чем такие игры. Такие команды мы не видели в Сыктывкаре лет 15. Мы не ставили задачу на этом заработать. Главное, чтобы люди имели возможность увидеть классный русский хоккей", - заявил Н.Бережной, отметив, что вход на трибуны будет бесплатным.

Илья Баканов
Ключевые слова: хоккей, игра
Персоны: Бережной Николай Михайлович
Рубрика: Спорт
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